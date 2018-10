Eduskunnan jättävä Antero Vartia on perustanut säätiön torjumaan ilmastonmuutosta

Vihreiden kansanedustaja Antero Vartia on perustanut voittoa tavoittelemattoman säätiön, joka keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen. Vartia kertoo Twitterissä, että säätiön lanseeraus tapahtuu tämän vuoden puolella.

– Kerron enemmän, kun sen aika koittaa, Vartia viestitti STT:lle.

Vartia kertoo perustaneensa säätiön keväällä.

Säätiörekisteriin toimitettujen sääntöjen perusteella säätiön nimi on Kompensäätiö. Säännöissä säätiön toiminnaksi kuvaillaan kasvihuonekaasupäästöjen kompensaation mahdollistavan palvelun tarjoaminen, mutta Vartia tviittaa, että rekisterissä oleva kuvailu on vanhentunut.

Vartia ilmoitti viikonloppuna Facebookissa, ettei hän aio asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän kuitenkin kertoi jatkavansa työtä yhteiskunnan eteen toisella areenalla.

– En pysty ajallisesti sitoutumaan seuraavaan eduskuntakauteen, sillä aion keskittää kaiken aikani ilmastonmuutoksen torjuntaan, Vartia kirjoitti Facebookissa lauantaina.

Yrittäjänä toiminut Vartia valittiin eduskuntaan huhtikuun 2015 vaaleissa. Hän sai Helsingin vaalipiirissä lähes 6 900 ääntä.

