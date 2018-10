Eduskunnan jättävä Mauri Pekkarinen lähtee ehdolle EU-parlamenttiin – "Raija antoi luvan"

Eduskunnan keväällä vapaaehtoisesti jättävä Mauri Pekkarinen (kesk.) haluaa jatkaa poliittista uraansa – Brysselissä. Hän asettuu ehdolle europarlamentin vaaleissa, jotka pidetään ensi toukokuussa.

Pekkarinen ilmoitti EU-vaaliehdokkuudestaan keskiviikkona muutama viikko sen jälkeen, kun oli kertonut vetäytyvänsä kotimaan politiikasta 40 vuoden eduskuntavuoden jälkeen.

Pekkarinen perusteli Keskisuomalaiselle EU-vaaleja sillä, että hänen mahdollinen ehdokkuutensa on saanut jo ennakkoon positiivista vastakaikua ja ehdokaskyselyjä on tullut paljon. Pekkarisen mukaan myös keskustan puoluejohto on pitänyt suotavana konkaripoliitikon EU-vaaliehdokkuutta.

Tärkeimmän tuen – itse asiassa luvan – antoi kuitenkin vaimo Raija Pekkarinen, Mauri Pekkarisen tärkein tukija jo vuodesta 1970.

– Yhdessä Raijan kanssa tämä (ehdokkuus EU-vaaleissa) päätettiin. Vastoin hänen kantaansa en olisi toiminut, Mauri Pekkarinen korostaa.

Perheen lapsille isän ”päästäminen” Brysseliin oli helpompi juttu.

– Lopulta Raija hyräili hymyssä suin, että ”ei vapaata vangita voi...”, Mauri Pekkarinen muistelee hetkeä, jolloin vaimon lupa ehdokkuudelle heltisi.

Raija-vaimon sanat ovat Kai Hyttisen säveltämästä laulusta ”Kurki”, jonka sanat ovat Vexi Salmen käsialaa.

Pekkarinen uskoo omaavansa hyvät läpimenon mahdollisuudet. Hän luottaa tunnettuuteensa sekä siihen, että äänestäjät haluavat lähettää EU-parlamenttiin moninkertaisen ministerin ja laaja-alaisen asiantuntijan.

– Toki EU-vaaleissa kenttätyötä pitää tehdä ja etenkin muualla kuin Keski-Suomessa. Kyllä minut tullaan näkemään laajasti eri puolilla Suomea.

Vaalirahoitus on Pekkarisen mukaan vielä auki.

– Osa ehdokkaista laittoi edellisissä EU-vaaleissa reilusti yli 100 000 euroa kampanjaan. Itse pyrin taatusti alle 100 000 euron vaalikuluihin, joista osan maksan itse.

Rahoituksen lisäksi myös tarkemmat vaaliteemat ovat vielä mietinnässä. Aihioina kuitenkin ovat ainakin Euroopan talous ja rahapolitiikka, EU:n tulevaisuus, jossa korostuu kansallisvaltioiden yhteistyö liittovaltiokehityksen sijaan sekä suomalaisen työn ja tuotteiden edistäminen.

– Myös ilmasto- ja energiakysymyksiä aioin pitää esillä kampanjassa kuten myös elinkeinopolitiikkaa.

Jos oikein hyvin käy, Keski-Suomesta EU-parlamenttiin menee Pekkarisen lisäksi siellä jo istuva Henna Virkkunen (kok.), niin ikään Jyväskylästä.

– Teimme Hennan kanssa hyvää yhteistyötä aikanaan jo hallituksessa, joten eiköhän sama jatkuisi Brysselissäkin, Pekkarinen tuumaa.

EU-elimissä pärjää melko hyvin pelkällä suomellakin kiitos kattavien tulkkauspalveluiden. Pekkarinen puhuu ruotsin lisäksi englantia ja saksaa, joskaan ei ”kovin hyvin”.

– Ich spreche deutsch, hän kuitenkin toteaa vakuudeksi saksan kielellä.

Eturauhassyövästä hyvin toipunut Pekkarinen pysyy sairaudelleen nöyränä. Jokaviikkoinen lentäminen Brysseliin ei miestä kuitenkaan arveluta.

– Lenkkeilen monta kertaa viikossa. Tunnen olevani nyt erinomaisessa fyysisessä kunnossa, ehkä jopa paremmassa kuin EU-mepit keskimäärin, 71 vuotta juuri täyttänyt Pekkarinen sanoo.

Maakuntavaaleihin Pekkarinen ei lähde ehdolle.

– Ellei sitten joku kurkusta puristamalla vaadi, hän naurahtaa.