Eduskunnan jättävä Mikko Alatalo kypsyi Arkadianmäelle saapuneisiin ääripäihin – "Jossain vaiheessa järjestelmä räjähtää"

Näin laulaa kansanedustaja Mikko Alatalo (kesk.) laulussaan Totuuden etsijät. Alatalon mukaan myös eduskuntaan ovat tulleet ääripäät. He eivät muuta omaa kantaansa vaan huutavat omaa näkemystään ja puhuvat toistensa ohi. Tämä oli yhtenä syynä siihen, ettei Alatalo asetu enää ehdolle kevään eduskuntavaaleissa.

– Se oli erittäin tervettä, kun vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi, että voidaan neuvotella perussuomalaisten kanssa hallitusyhteistyöstä, sillä se on ohjelmakysymys, Alatalo sanoo.

Hän iloitsee myös siitä, kun vihreiden Kalajoella asuva kansanedustaja Hanna Halmeenpää on sanonut tarvitsevansa isoa autoa, kun heillä on monta lasta.

"Eduskunnan tappeluja en kaipaa"

Alatalo jatkaa, ettei hän jää kaipaamaan eduskunnan suuren salin "tappeluja". Matkasaarnaaja jää sen sijaan kaipaamaan sitä, kun hän on käynyt eduskunnan lähettiläänä puhumassa ympäri maailmaa tulevaisuusvaliokunnan työstä.

– Mutta Juupajoen äänestäjille sitä on vaikea selittää.

Alatalo kiistää olevansa julkkiskansanedustaja, vaikka vaalikampanjat ovat olleet lennokkaita tapahtumia, joissa on liikuttu isolla keikkabussilla haitarin tahdittamana. Vaalitilaisuuksissa on jaettu Alatalon tavaramerkkiä, sinisiä silmälaseja, sillä kansanedustaja on kehottanut ihmisiä unelmoimaan paremmasta.

– Totta kai olen julkisuuden ihminen ja ensimmäisiin vaaleihin se jopa vaikutti, mutta vaalipäällikköni on sanonut, että Alatalo on kansan mies, joka puhuu ihmisille kansan kieltä, on helposti lähestyttävissä, kuuntelee ihmisten murheita eikä teoretisoi liikaa.

"Syön tabletteja ja keikkani miksaan tabletilla"

Alatalo neuvoo uusia kansaedustajaehdokkaita parista perusasiasta. Hän varoittaa vouhottamasta digitalisaatiosta, sillä Suomessa elää paljon ihmisiä "digitalisaation ulkopuolella".

– Syön tabletteja ja keikkani miksaan tabletilla, mutta digitalisaatioon vetoaminen on ihmisten aliarvioimista. Me tarvitaan ihmisiä, jotka tekevät myös käsin ja sydämellä tätä hommaa, tarvitaan taksimiehiä ja sairaanhoitajia.

Toisena asiana hän muistuttaa heikkenevästä huoltosuhteesta, syntyvyyden vähenemisestä, eläkeläisten suuresta määrästä ja kestävyysvajeesta. Lisäksi maailmantalous ja viennin kasvu ovat hiipumassa.

– Älkää luvatko liikaa, sen edestänne löydätte. Säästöjä joudutaan tekemään, koska tulopohja ei kasva.

"Tyhjien talojen maa"

Alatalo kertoo, että häntä kehotettiin ajamaan eduskunnassa samoja asioita, mistä hän on laulanut. Hän on lau­la­nut ja pu­hu­nut maa­seu­dun puo­les­ta koko uran­sa ja pitää yhä ajankohtaisena pääteostaan Siir­to­maa­suo­mi-tri­lo­gi­aa.

Ai­noa ero on se, et­tä 1970-luvulla maa­seu­dul­ta lähdettiin joukoittain Ruot­siin. Vii­mei­sek­si jää­väl­lä cd-le­vyl­lään, Viimeinen juna, Ala­ta­lo lau­laa, et­tei enää ole edes läh­ti­jöi­tä, on vain ”tyh­jien ta­lo­jen maa”.

– Olen huolestunut sekä tyhjenevistä pikkukaupungeista että isoista, jotka vetävät paljon väkeä.

Alatalo kysyy, onko Suomella varaa siihen, että suuriin kaupunkeihin tulee valtava määrä nuoria asunto-, opinto-, työttömyys- ja toimeentulotuelle.

– Jossain vaiheessa järjestelmä räjähtää. Emme voi maksaa asumistukea tällaisia määriä.

Alataloa harmittaa se, että koulutusmäärärahoista on jouduttu tinkimään. Kun oppilaitoksia keskitetään, nuoria lähtee pois kotiseudultaan. Kehitys on johtanut myös siihen, että monilla alueilla kärsitään työvoimapulasta.

"Ei mennyt niin kuin Strömsössä"

Viestintä- ja liikenneasioihin perehtynyt Alatalo on tyytyväinen siitä, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella väyläverkkoa on pantu kuntoon miljardilla eurolla. Ihmisten pitää päästä töihin myös sorateiden päästä ja raskaan liikenteen pitää pystyä liikkumaan teillä. Maakuntien keskuskaupunkien kannalta on tärkeää, että pääkaupunkiseudulle pääsee junalla nopeasti.

Taksiu­u­dis­tus ei sen sijaan ”men­nyt niin kuin Strömsössä”, joten sitä on seurattava. Alatalo kysyy, tuleeko harmaata taloutta, kun ei ole taksamittaria? Onko kaikilla takseilla oikeita vakuutuksia, jotka korvaavat matkustajien vahingot onnettomuustilanteissa?

Alatalon taiteilijaluonnetta on harmittanut sääntöjen Suomi, jolla kontrolloidaan ihmisten tekemisiä. Hän iloitsee siitä, että Sipilän hallitus lähti norminpurkutalkoisiin ja on purkanut pientä sääntösälää.

Maalaispoika

Mikko Alatalo, 67 on suomalainen muusikko. Opiskelun ohessa hän teki televisiotyötä ja valmistui yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi vuonna 2011.

Alatalo on toiminut keskustan kansanedustajana vuodesta 2003. Hän on istunut liikenne- ja viestintävaliokunnassa, tulevaisuusvaliokunnassa ja Yleisradion hallintoneuvostossa. Vuodesta 2009 hän on ollut Tampereen kaupunginvaltuustossa.

Alatalo muodosti Harri Rinteen ja Juice Leskisen kanssa Coitus Int -yhtyeen, jonka hän jätti vuonna 1973.

Alatalo on julkaissut yli 50 albumia ja kirjoittanut 700 laulua. Ensimmäinen hitti oli Maalaispoika oon vuonna 1974.

1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa julkaistiin "Lauluja Siirtomaa-Suomesta", joita Alatalo pitää uransa parhaina. Siihen kuuluvat Yhdentoista virran maa, Iso joki tulvii ja Kolmannen tasavallan vieraat.

Syksyllä 2018 julkaistu Viimeinen juna on Alatalon viimeinen cd-albumi.