Eduskunnan jättävä Seppo Kääriäinen: Olen ollut jo pitkään huojentunut siitä, että aika täällä on päättymässä

Kun puhemies Paula Risikko (kok.) piti tämän istuntokauden viimeisen puheensa, Seppo Kääriäisen (kesk.) sisällä läikähti.

– Meinasi liikutuskin tulla, mutta se äkkiä kyllä hävisi mielestä, Kääriäinen sanoi eduskunnan kuppilassa viimeisen istunnon jälkeen.

Tiistain istuntoon päättyi paitsi neljä vuotta sitten valitun eduskunnan viimeinen istuntokausi, myös Kääriäisen vuosikymmeniä kestänyt ura politiikassa.

– Olen ollut jo pitkään huojentunut siitä, että aika täällä on päättymässä, olo on hyvin myönteinen.

Tässä kuussa 71 vuotta täyttävä Kääriäinen on ollut keskustan kansanedustajana vuodesta 1987. Hän on toiminut kauppa- ja teollisuusministerinä, puolustusministerinä sekä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Rakkainta muistoa politiikasta Kääriäinen ei osaa äkkiseltään nimetä. Muihin edustajiin yli puoluerajojen syntynyt luottamus ja yhteistyö vaikeissa asioissa on kuitenkin seikka, jota hän muistaa lämmöllä.

– Sitä minä pidän kaikkein mieluisimpana asiana, se on muutenkin politiikassa kaiken perusta, että voimme luottaa toinen toisiimme ja kunnioittaa toinen toisiamme.

Tämän vaalikauden tärkein saavutus on Kääriäisen mukaan tiedustelulainsäädäntö.

– Tämä tärkeä ja vaikea asia saatiin neljän vuoden aikana hyvän valmistelun ja perusteellisen käsittelyn jälkeen. Se on saavutus, joka on kaikkien suomalaisten kannalta tärkeä asia. Sen painoarvo on korkea.

Perinnöksi sovintoa ja yhteistyön henkeä

Puhemies Risikko totesi tiistaina puheessaan, että Kääriäisen ja muiden eduskunnan jättävien pitkän linjan edustajien mukana politiikasta poistuu paljon kokemusta. Kääriäinen kuitenkin toivoo myös jättävänsä taloon ja seuraavalle eduskunnalle jotakin:

– Yhteistyön henkeä, sovinnon hakemista, toinen toistemme kunnioittamista ja arvostamista. Myös toinen toistemme ymmärtämistä, vaikkemme me hyväksyisikään toistemme kannanottoja.

Kääriäinen aikoo jatkaa politiikan seuraamista tarkkailijan roolissa.

– En osallistu politiikkaan sen kummemmin jatkossa, mutta olen tarkkailija. Minulla on muutama kolumnipalsta, joissa jatkan kirjoittamista. Voin olla kriittinen tarkkailija ja itsekriittinen, mutta en ole kriittinen ketään kohtaan vinossa mielessä.

"Ei tulevalta voi toivoa kuin terveitä päiviä"

Kun eduskuntatyö jää, Kääriäinen aikoo viettää paljon aikaa kotonaan Iisalmen Kirmalla.

– Keskityn siellä oleviin asioihin. Paljon puuhastelua, ei niinkään työtä, Kääriäinen sanoo.

Aika kuluu ainakin metsässä.

– Minä olen metsien mies. Minä olen aika paljon metsässä, en niinkään tekemässä metsätöitä, vaan vaeltamassa, nuotiolla, tarkkailemassa, mutta jonkin verran myös raivailemassa ihan noin kunnon takia, Kääriäinen kertoo.

Hän lisää, että alkamassa on kokonaan uusi ja erilainen vaihe.

– Siis tämmöinen ihan toisenlainen elämä, kuin mitä tämä on ollut 32 vuotta. Tavallaan ihan vastakohta sille. Ja eihän tulevalta voi toivoa mitään muuta kuin terveitä päiviä.