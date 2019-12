Eduskunnan kuopus vie Linnaan ekomekon, palkittu sarjakuvapiirtäjä taas aikoo luoda asullaan keskustelunavauksia

Linnan juhliin pääseminen merkitsee keväällä eduskuntaan valitulle Iiris Suomelalle (vihr.) lapsuuden haaveiden täyttymistä. Hän muistelee ajatelleensa, että olisipa hienoa päästä tekemään joskus jotakin sellaista, että saisi kutsun kaltaisen kunnianosoituksen.

– En kyllä mitenkään silloin lapsena voinut ajatella, että näin nuorena kansanedustajana olisin siellä itse. Onhan tämä tavallaan tavoitteiden kiteytymä, Suomela, 25, sanoo STT:n ennakkohaastattelussa.

Linnan juhlia Suomela pitää hienona mahdollisuutena tavata kiinnostavia ihmisiä. Tämän vuoden teemaa hän kehuu hyväksi ja ajankohtaiseksi.

– Hyvä, avoin yhteiskunnallinen keskustelu on demokratian kivijalka ja demokratia on toki se, mikä tekee Suomesta niin upean itsenäisen maan. Joten tämä kytkeytyy myös tosi tiiviisti siihen, mistä itsenäisyydessä on esimerkiksi minulle henkilökohtaisesti kyse.

Suomela pyrkii kansanedustajana tuomaan politiikan lähemmäs nuoria. Hän sanoo pystyneensä esimerkiksi Instagramin kautta tarjoamaan nuorille ikkunan politiikan maailmaan. Katsojia tuntuu kiinnostavan eduskunnan arki.

– Yksi suosituimmista konsepteistani on ollut sellainen, jossa avaan minulle eduskuntaan tullutta postia. Se havainnollistaa hyvin, kuinka paljon kansanedustajiin yritetään vaikuttaa.

"Miehet voivat käydä koko uransa samassa frakissa"

Linnan juhliin Suomela on teettänyt mahdollisimman ekologisen puvun, jonka on suunnitellut Lauri Järvinen.

– On ollut hienoa, että pystyy suunnittelijan kanssa jakamaan perusarvot ja ajatuksen vaikkapa siitä, että tehdään sellainen puku, jota voisi käyttää useammankin kerran siellä Linnassa.

Suomela aikoo käyttää samaa asua Linnassa vähintään kaksi kertaa. Hän huomauttaa, että juhlapukeutuminen on myös sukupuolittunut kysymys: naiseuteen liittyy yhä usein paine näyttää aina uudelta. Hän haluaakin tuoda omalta osaltaan esille vaihtoehtoisen tavan juhlia ja kuluttaa.

– Miehethän voi käydä siellä koko pitkän uransa samassa frakissa, jos vain sattuu päälle istumaan ja kangas kestämään.

Järvisen töissä Suomelaa viehättää sekin, että suunnittelija tekee unisex-vaatteita.

– Minusta on tärkeää nostaa esiin sellaisia suunnittelijoita, jotka lähtevät haastamaan meidän vaateteollisuuden kahtiajakautuneisuutta ja normatiivisuutta ja myös tekevät vaatteita erilaisille kehoille.

Max Sarinin takissa on sadan taiteilijan kuvia

Kansainvälisesti palkittu suomalainen sarjakuvapiirtäjä Max Sarin puolestaan lähtee Linnan juhliin aikomuksenaan edustaa koko sarjakuvayhteisöä. Juhlissa hänen yllään nähdäänkin takki, josta löytyy noin sadan suomalaisen sarjakuvantekijän taidetta.

Takin on suunnitellut Pyry Ruonavaara. Kuvat on tulostettu kankaalle, toki piirtäjiensä luvalla.

– Asu toimii varmaan keskustelunavaajana useammassa tilanteessa, Sarin ennakoi.

Sarin odottaakin, että juhlissa käydään mukavia ja valaisevia keskusteluja. Hän itse aikoo puhua ainakin sarjakuvantekijöiden asemasta Suomessa. Sarinin mukaan moni sarjakuvataiteilija ei taloudellisista syistä voi tehdä sarjakuvaa kansainvälisellä tavalla.

– On vähän surullista, miten huonolla kannalla on tällä hetkellä taiteen ja kulttuurin ja taidekasvatuksen arvostus. Siksi ihmiset eivät esimerkiksi uskalla lähteä tekemään sarjakuvia, Sarin sanoo.

Hän on menossa juhliin nyt ensimmäistä kertaa ja arvelee, että kutsu saattaa liittyä hänen kesällä voittamiinsa Eisner-palkintoihin. Palkintoja on verrattu elokuvamaailman Oscareihin. Sarin on piirtänyt Giant Days -sarjakuvaa, joka palkittiin sekä parhaana jatkuvana sarjakuvana sekä parhaana huumorisarjakuvana.

Sarinin piirtämillä sarjakuvilla on erillinen käsikirjoittaja, mutta piirtäjänä Sarin pyrkii esimerkiksi antamaan vähemmistöille näkyvyyttä sarjakuvien sivuilla.

– Pyrin tarttumaan pieniin asioihin. Olen saanut kiitosta esimerkiksi siitä, että taustalla on transsukupuolisia ihmisiä tai hahmot siellä eivät ole vain valkoisia. Olen saanut siitä kiitosta vähemmistöjen keskuudessa.