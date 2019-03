Eduskunnan loppukiri tiivistyy

Eduskuntavaalien lähestyessä tiivistyy eduskunnan työtahti ennen istuntotaukoa. Tänään eduskunnassa on heti aamukymmeneltä alkava sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous ja iltapäivällä pidetään poikkeuksellisesti myös täysistunto. Sote-valiokunta jatkaa työtään myös täysistunnon jälkeen.

Sote-valiokunta kuulee perustuslakivaliokunnan arvion hallituksen antamista ratkaisuehdotuksista.

Alkuperäinen suunnitelma oli, että eduskunta olisi jäänyt vaalitauolle 15. maaliskuuta, mutta tässä vaiheessa on jo varmistunut, että istuntokautta on jatkettava. Lopulliset päätökset jatkoajan pituudesta on määrä tehdä myöhemmin.