Eduskunnassa varaudutaan etä-äänestykseen syksyllä – täysistunnoissa äänestettäisiin puhelimella

Eduskunnassa valmistellaan etä-äänestysmahdollisuutta, jos syksyllä koronatilanne äityisi jälleen pahaksi.

– Tavoite ei ole ottaa käyttöön etä-äänestämistä, mutta tämä on varautumista siihen, että tulisi paha uusi korona-aalto, sanoi eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) tiedotustilaisuudessa.

Elokuun puolivälissä eduskunnan koronatyöryhmä aikoo arvioida, voidaanko normaaliin toimintaan palata syyskuussa, kun istuntokausi alkaa.

Etä-äänestyksen mahdollistavaa työjärjestyksen muutosta on valmisteltu puhemiesneuvoston pyynnöstä maaliskuusta alkaen. Esitys on tällä hetkellä perustuslakivaliokunnan arvioitavana, ja alkusyksystä sen on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn.

Täysistuntojen etä-äänestystä on kaavailtu tehtävän puhelinjärjestelmällä.

– Eduskunnan virkamiehet soittavat edustajalle. Se on toki hidas keino, sanoo eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola.

Tekniikkaa on tarkoitus testata elokuussa.

Valiokuntien kokouksia on pidetty etänä

Eduskunnassa ei ole voitu tänä keväänä äänestää etäyhteyden päästä, vaikka osa kansanedustajista on työskennellyt koronan takia etänä. Esimerkiksi täysistuntoihin on osallistunut enimmillään vain neljäsosa edustajista.

Valiokuntien kokouksia on voitu pitää etänä, mutta ne ovat olleet epävirallisia, sillä niissä ei ole voitu tehdä päätöksiä eikä niissä ole voitu äänestää.

– Valiokunnat ovat nyt käyttäneet Teams-järjestelmää, mutta tietoturva-asiantuntijoiden mukaan se ei ole tietoturvallinen järjestelmä, joten se pitää korvata, Paavola sanoo.

Etä-äänestyksissä täytyy olla riittävän hyvä tietoturva.

Paavolan mukaan salaisia asiakirjoja ja vaiteliaisuutta edellyttäviä asioita ei voisi käsitellä etänä silloinkaan, jos työjärjestystä väliaikaisesti muutettaisiin.

Lainsäädäntövelkaa kurottava umpeen

Koronakriisin johdosta muiden kuin koronaan liittyvien asioiden lainsäädäntö on viivästynyt. Vehviläinen sanoo, että jos syksy päästään aloittamaan normaalisti, olisi mahdollista siirtää painopiste normaalilainsäädännön puolelle.

– Uskoisin, että jos pääsemme tähän jälleenrakennuksen vaiheeseen, se tulee tässäkin talossa tarkoittamaan, että painopiste siirtyy normaalilainsäädännön puolelle ja terveydestä talouteen.

Vehviläisen mukaan hallitus päättää siitä, miten ja missä järjestyksessä lainsäädäntövelka kurotaan umpeen.

Vastikään puhemiehenä aloittanut Vehviläinen ei näe tarvetta tehdä muutoksia edustajien käyttäytymissääntöihin.

– Jokaisen edustajan kannattaa käyttää sitä omaa tervettä harkintaa, ja jos tuntuu siltä, että on ollut vähän huonosti muotoiltua tai huonoa tyylilajia, aina kannattaa ottaa opiksi.