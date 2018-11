Eduskunta ei käsittele kansalaisaloitetta perintöverosta, oppositiopuolueet nyreissään

Oppositiopuolueet kimpaantuivat tiistaina, kun kävi ilmi, että eduskunnan valtiovarainvaliokunta ei tee mietintöä perintö- ja lahjaveron poistoa vaativasta kansalaisaloitteesta.

SDP, perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto olisivat halunneet kansalaisaloitteelle kunnollisen käsittelyn eduskunnassa, mutta hävisivät ratkaisevan äänestyksen valiokunnassa.

SDP:n Timo Harakan mukaan kyseessä on ensimmäinen kansalaisaloite, johon eduskunnalla olisi toimivaltaa, mutta jonka se sivuuttaa mietintöä tekemättä.

Vuonna 2016 eduskunnan perustuslakivaliokunta ei tehnyt mietintöä silloin keskustaa edustaneen Paavo Väyrysen kansalaisaloitteesta, jossa esitettiin kansanäänestystä eurosta eroamiseksi. Valiokunnan mukaan aloite koski Suomen kansainvälisiä sitoumuksia, jotka on rajattu kansalaisaloitteiden ulkopuolelle.

– Vaikka yksikään meidän ryhmistämme ei kannata perintö- ja lahjaveron kumoamista, olisi sitä ajava kansalaisaloite ansainnut kunniallisen käsittelyn eduskunnassa, kuten kaikki muutkin kansalaisaloitteet, Harakka sanoo.

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Kalli (kesk.) perustelee mietinnön tekemättä jättämistä sillä, että vaalikautta on jäljellä vain muutamia kuukausia.

– Sen johdosta hallituspuolueiden edustajat päätyivät siihen, että on parempi, että tämä on asia, joka on seuraavan hallituksen hallitusneuvotteluissa esillä, Kalli sanoi STT:lle.

"Yksikään puolue ei kannata"

Harakan ohella myös muun muassa vasemmistoliiton Kari Uotila kritisoi kovin sanoin valtiovarainvaliokunnan päätöstä.

– Päätös olla tekemättä mietintö on häpeällinen, epädemokraattinen ja syö maata kansalaisaloiteinstituution alta. Onko niin, että käsittelyyn tulevat jatkossa vain hallitukselle mieleiset aloitteet, Uotila kysyy oppositiopuolueiden tiedotteessa.

Kalli muistuttaa, että eduskunnassa ei ole yhtään puoluetta, joka kannattaisi perintö- ja lahjaveron poistamista.

– Eikö poliitikon ja lainsäätäjän pidä kuitenkin olla rehellinen? Jos hän näkee, että tässä asiassa ei päästä eteenpäin, eikö silloin ole syytä todeta, että ei lähdetä käymään keskustelua, jossa ei päästä mihinkään, Kalli kysyy.

Harakan mielestä ei ole nurinkurista, että SDP kritisoi hallituspuolueita perintöveromietinnön tekemättä jättämisestä, vaikka puolue ei suinkaan kannata perintöveron poistamista.

– Kyse on periaatteesta. Periaate on se, että kansalaisaloitteet otetaan käsittelyyn riippumatta siitä, mikä on minkäkin eduskuntaryhmän kanta asiaan. Tämähän menee ihan mahdottomaksi, jos tässä ruvetaan valikoimaan itselle mieluisia ja vähemmän mieluisia kansalaisaloitteita, Harakka sanoi STT:lle.

– Tässä ei ole kysymys perintöverosta, vaan tässä on kysymys kansalaisaloitteesta ja tästä koko järjestelmästä.

"Kaksilla rattailla ajelua"

Harakan mukaan kokoomuksen ja keskustan käytös asiassa johtuu siitä, että puolueet eivät halua juuri ennen vaaleja joutua tilanteeseen, jossa ne joutuisivat äänestämään eduskunnan suuressa salissa perintöveron säilyttämisen puolesta. Harakan mukaan kokoomus ja keskusta eivät halua ottaa yksiselitteistä kantaa asiaan, koska haluavat säilyttää mahdollisuuden puhua vaaliteltoilla perintöveroa vastaan.

Perintöverosta luopuminen ei olisi pikkujuttu, sillä se tuo valtiolle vuosittain satojen miljoonien verotulot.

– Vaalitaktikointi sai nyt jyrätä periaatteen alleen, Harakka tiivistää.

Harakka kiinnittää huomiota siihen, että kokoomuksen Timo Heinonen, joka on julkisuudessa puhunut perintöverosta luopumisen puolesta, äänesti valtiovarainvaliokunnassa kansalaisaloitteen hautaamisen puolesta.

Heinonen ei halunnut kommentoida asiaa STT:lle tiistaina.