Eduskuntaryhmät kutsutaan koolle neuvottelemaan jatkosta

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen aikoo kutsua eduskuntaryhmät koolle neuvottelemaan tilanteesta, johon on jouduttu sote-uudistuksen kaatumisen ja hallituksen eron jälkeen. Kaikkonen kertoi asiasta eduskunnassa perjantaina.

Kaikkonen sanoi, että kutsuu ryhmät koolle todennäköisesti ensi viikolla. Hän tekee lauantaina oman ehdotuksensa siitä, miten tilanteessa nyt edetään.

Kaikkonen viittasi kommenteissaan siihen, että presidentti Sauli Niinistö on pyytänyt eronnutta hallitusta jatkamaan toimitusministeristönä.

– Totta kai otamme tämän näkemyksen huomioon. Se tuntuu luontevimmalta vaihtoehdolta, Kaikkonen totesi.

– Tuntuisi viisaalta, että toimitusministeristönä mennään. Vaalit ovat niin lähellä, että tuntuu aika hankalalta muodostaa uutta hallitusta paria kolmea viikkoa varten.

Kaikkosen mukaan on perusteltua, että eduskunta jatkaa yhä muiden lakiesitysten käsittelyä.

– Erityisen tärkeää on tiedustelulakien uudistaminen. Siinä on kysymys Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta. Ne on vietävä loppuun saakka.

Kaikkonen kertoi, että hän sai varmistuksen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen erosta perjantaiaamuna.

– Jonkin sanan olin vaihtanut Sipilän kanssa etukäteen ja tiesin, että hän asiaa pohtii. Mutta lopullinen varmistus tuli tänä aamuna (perjantaina), että näin todella on.

Kainalo juttupakettiin hallituksen erosta