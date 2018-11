Eduskunnan palohälytykset eivät tarkoituksella kuulu istuntosaliin. Eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savolan mukaan on erikseen sovittu, että tieto hälytyksestä menee vain puhemiehelle.

– Siinä on perustuslaillinen ongelma, että voiko kone määrätä jotakin istuntoon liittyvää. Ei oikein voi, vaan puhemies vastaa istunnon kulusta ja keskeytyksistä, Savola perustelee STT:lle.

Asia tuli esille, kun eduskunnan päärakennus evakuoitiin toviksi palohälytyksen takia 25. lokakuuta kesken kyselytunnin. Hälytys ei kuulunut saliin, vaan puhemies sai siitä tiedon, keskeytti istunnon ja kehotti salissa olleita poistumaan salista rauhallisesti.

– Kesti kahdeksan minuuttia siitä hetkestä, kun palohälytys lähti liikkeelle ja ihmiset menivät ulos, siihen hetkeen, kun he olivat takaisin salissa ja istunto jatkui, Savola sanoo.

Myöhemmin selvisi, että hälytyksen syy oli vikaantunut mikroaaltouuni, joka alkoi savuta.

Kansanedustajat koulutetaan yksitellen

Savolan mukaan eduskunnan palohälytysjärjestelmässä ei ole mitään vikaa. Se on päivitetty päärakennuksen peruskorjauksen yhteydessä.

Puutteita on hänen mukaansa sen sijaan siinä, että kaikilla kansanedustajilla ei ollut tietoa, miten tilanteessa menetellään.

– Olimme aloittaneet jo viime keväänä edustajien koulutusohjelman asiassa, mutta kun he ovat kovin kiireisiä, niin olimme saaneet vasta 50 koulutettua. Nyt on puhemiehen kanssa sovittu, että mennään ihan käsipelillä jokaisen kanssa läpi, että kaikki saavat sen oikean tiedon, miten pitää missäkin tilanteessa menetellä. Koulutus on käynnissä parhaillaan.

Savolan mukaan sama koulutus annetaan uusille kansanedustajille vaalien jälkeen ja myös henkilökunnan osaaminen tarkistetaan silloin uudestaan. Hänen mukaansa henkilökunta huolehtii evakuoinnista ja ohjaa edustajat tiettyihin paikkoihin. Enää ei kehoteta menemään lähimmästä varaovesta ulos, kuten aiempi ohje kuului.

Puhemiesneuvosto odotti aiemmin tällä viikolla asiasta selvityksiä ja tietoa siitä, mihin toimiin näiden selvitysten perusteella ryhdytään. Sen sihteerin Tuula Kuloveden mukaan hiomisen tarvetta nähtiin juuri esimerkiksi siinä, miten palohälytystilanteessa poistutaan ja minne poistutaan ja kuka ohjeistaa.