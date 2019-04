Ehdokkaat eivät luota gallupeihin: "Vain annetut äänet lasketaan ja ne ratkaisevat vaalituloksen"

Kansanedustajaehdokkaat korostavat, etteivät he luota gallupeihin. Töitä tehdään loppuun saakka, sillä ainoastaan annetut äänet ratkaisevat. Luottamus sekä puolueen että omaan menestykseen elää vahvana.

– Paljon on kierretty ja tehty töitä. Viimeinen rutistus on edessä, kertoo kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo ja arvioi, että jokaisella ehdokkaalla on tietty tunto siitä, miten vaalit tulevat menemään

– Toivon, että kaikilla ehdokkailla ja puolueilla on toivon kipinä loppuun saakka siitä, että hyvä tulos sieltä tulee.

Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoo, että töitä tehdään loppuun saakka ja sunnuntaina katsotaan, mihin se riittää.

– Gallupeihin ei pidä ikinä luottaa. Vain annetut äänet lasketaan ja ne ratkaisevat vaalituloksen, Pekonen sanoo ja muistuttaa, että neljä vuotta sitten gallupit näyttivät toista, mikä oli vaali-illan tulos.

Pekonen toteaa, että tuntuu helpottavalta, kun vaalit ovat sunnuntaina. Takana on raskas kampanjakuukausi heti sote-valiokunnan raskaan työn perään.

"Nyt on pieni ylävire"

Keskustan Matti Vanhanen kuvaa vaaleja jännittäviksi ja osin sen ansiosta ihmiset ovat kiinnostuneet vaaleista. Hän iloitsee, että aihealueet ovat monipuolistuneet viime päivien aikana.

Vanhanen kertoo, että talven gallupit lupasivat keskustalle 14 prosentin kannatusta, mikä pelästytti. Kaksissa edellisissä vaaleissa keskusta on mennyt vaalien alusviikkoina alaspäin.

– Nyt on pieni ylävire. Katsotaan mihin se riittää, Vanhanen sanoo.

SDP:n Antti Lindtmanille nämä ovat viidennet vaalit. Hän kertoo saaneensa myönteistä palautetta nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Hän arvioi, että tähän vaikuttavat sekä mielipidetutkimukset että ihmisten halu muutokseen.

– Kun käy tapaamassa töihin meneviä ihmisiä kukonlaulun aikaan, minulle huudetaan, että tsemppiä.

"Jokainen ääni on tarpeen"

Päivi Räsäsen (kd.) kertoo, että vaalitoreilla on ollut poikkeuksellisen lämmin ja kannustava tunnelma. Myös hän aikoo tehdä töitä viimeiseen saakka ja kannustaa ihmisiä uurnille.

– Nyt on jokainen ääni tarpeen, jotta niitä paikkoja tulee.

Krista Mikkonen (vihr.) kehuu vaalikenttien tunnelmaa. Vastaanotto on ollut paljon parempi kuin neljä vuotta sitten.

– Omalta osalta sitä on hirmu vaikea sanoa, se vaihtelee päivästä toiseen, Mikkonen vastaa kysymykseen läpipääsystä.

Leena Meri (ps.) kehuu fiilistään, sillä gallupit nousevat ja hyvää palautetta tulee koko ajan.

– Omiin kykyihin tulee luottaa, mutta minulla on vanha ajatus, ettei nuolaista ennen kuin tipahtaa. Istuvilla kansanedustajilla ei ole eteen annettuja ääniä. Olemme samalla viivalla, mutta olen luottavainen.

"Ei pidä rakentaa turhia toiveita"

Myös Jari Lindström (sin.) kehuu fiilistään, mutta sanoo jalkojen olevan tukevasti maassa. Myös siihen on varauduttu, että ”tämä on ohi”.

– Usko ja realismi on kaksi eri asiaa. Ei pidä rakentaa turhia toiveita. Kyllä minä vaalimatematiikan osaan ja tiedän, että meillä on valtava haaste saada äänikynnys ylitettyä. Ennakkoäänet kertovat aika paljon suuntaa, Lindström sanoo.

"Mitään kontrollia ei ole"

Kansanedustajien näkemykset kampanjoiden ilmapiiristä vaihtelevat. Wallinheimo kehuu hyvää henkeä.

– Mitään mustamaalausta ei ole ollut. Se on sinänsä arvo suomalaisessa demokratiassa, että kamppailua käydään hyvässä hengessä, Wallinheimo sanoo.

Räsänen kertoo, että aikaisemmissa vaaleissa hän on kokenut kriittistä ja jopa aggressiivista käyttäytymistä, muttei nyt. Hän arvioi, että se johtuu siitä, että nyt on puhuttu vihapuheen ongelmista ja tuotu sitä esiin, että ehdokkaat tekevät arvokasta työtä.

– Totta kai on niitä änkyröitä, jotka tulevat haastamaan, mutta on hyvä, että pienilläkin paikkakunnilla ihmiset tulevat kuuntelemaan ja kyselemään eivätkä vain haukkumaan niin kuin aikoinaan, Mikkonen sanoo.

Vanhanen sen sijaan sanoo keskustelun jyrkentyneen varsinkin sosiaalisessa mediassa.

– Ihmiset tulevat toisen sivuille, eikä ole mitään kontrollia siitä, mitä he suustaan päästävät.