Ehto jäi kahden äänen päähän, mutta Toivakan kirkkoherran ja Jenni-rakkaan häät käyvät silti toteen – "Näytin päivityksen etukäteen ja pyysin luvan"

Toivakan kirkkoherra Panu Partanen ja hänen kihlattunsa, Hoivakoti Soivakassa työskentelevä Jenni Järvinen viihtyvät silminnähden hyvin toistensa seurassa. Näin siitä huolimatta, että kirkkoherran Facebookiin tekemä päivitys ei mennyt täydellisesti toiveiden mukaisesti.

Partanen nimittäin lupasi, että pariskunta menee naimisiin, mikäli Toivakan seurakuntavaalien äänestysprosentti on vähintään 40. Lopullinen tulos oli 39,9 prosenttia. Täyteen pottiin olisi tarvittu kaksi äänestäjää enemmän.

– Vähän harmittaa, Järvinen sanoo pilke silmäkulmassa.

– Puhdas 40 prosenttia olisi ollut parempi.

Idea päivityksestä tuli Partaselta.

– Sen verran uusi olen näissä kuvioissa, että näytin päivityksen etukäteen ja pyysin Jenniltä luvan sen julkaisuun, Partanen myöntää.

Järvinen otti idean ilolla vastaan.

– Olemme menossa naimisiin joka tapauksessa, ja jos saimme jonkun aktivoitua päivityksen avulla, niin sehän on pelkästään hieno juttu, Järvinen sanoo.

Ja vielä niistä vaaleista: Partasen ja Järvisen mielestä lopputulos oli upea, ja erityisesti heitä ilahdutti 16–17-vuotiaiden äänestysprosentti, joka oli 44,4.

Pariskunta menee naimisiin kynttilänpäivänä ensi helmikuussa. Kaikki ovat tervetulleita Toivakan kirkossa vietettäviin häihin.

– Monet seurakunnalliset juhlat pienenevät vuosi vuodelta, kun mukaan kutsutaan vain lähipiiri, Partanen sanoo.

Partanen ja Järvinen päättivät tehdä toisin erityisesti siksi, että Toivakan seurakunta on tiivis yhteisö, jossa kaikki tuntevat toisensa.

– Toki päivitykseen tuli muutama kriittinenkin kommentti, Partanen sanoo.

– Joku kysyi, että pitääkö sitä nyt seurakunnalta kysyä, jos aikoo mennä naimisiin.

Kynttilänpäivä valittiin siksi, että se on myös valon juhla.

– Juhlimme silloin meidän rakkauttamme, rakkautta yleensä ja valoa, Järvinen sanoo.

Todennäköisesti kirkko on hääpäivänä täynnä väkeä.

– Ihmiset ovat onnitelleet jo "tulevaa ruustinnaa", Järvinen nauraa.

– Tämä on näkynyt erityisesti työpaikallani vanhusten kanssa. He ovat eläneet sitä aikaa, kun ruustinnan vakanssilla on ollut merkitystä.

– Toki mieluusti olisinkin ruustinna, jolla olisi aina tuoreet pullat pöydässä vieraita varten.

Järvinen muutti Toivakkaan vuonna 2013 ex-miehensä työn perässä. Partasen hän oppi tuntemaan nopeasti, mutta lähemmin he ovat tutustuneet vasta tämän vuoden aikana.

– Vuosia sitten Panu teki jonkun some-päivityksen ja napautin hänelle takaisin aika räväkästi, Järvinen kertoo.

– Kaverini ihmetteli, että miten sinä uskalsit kirkkoherralle noin kovasti sanoa. Minä vastasin, että sehän on vaan Panu.

Partanen ei päivityksestä pahastunut, vaan katsoi sen ohi ihmiseen.

– Jenni on määrätietoinen ja vahva ihminen, joka on valmis näyttämään tunteensa, Partanen luonnehtii.

– Hänellä on hyvä sydän, ja minuun on tehnyt vaikutuksen erityisesti se, miten hän kohtelee toisia ihmisiä.

Järvistä tulevassa aviomiehessä miellyttää koko persoona.

– Ei ole mitään yksittäistä ominaisuutta, vaan hyvä kokonaisuus, Järvinen kiteyttää.

Järvisellä on edellisestä avioliitostaan kolme lasta: 14-vuotias Ilona, kymmenvuotias Helmi ja seitsenvuotias Eino.

– Lapset ovat ottaneet Panun vastaan todella hyvin, Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan lapset hyppivät ilosta ilmaan, kun he kuulivat hääsuunnitelmista.

– Ilona haluaisi saattaa minut alttarille. Se tuntuu olevan hänelle todella tärkeää, Järvinen lisää.

Asuinpaikkana tulee olemaan Partasen koti Huikossa.

– Ehkä sinne tulee sitten se Huikon pappila, jossa ruustinna leipoo pullaa, Partanen nauraa.