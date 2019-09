Ei e-koodeille! – Artesaaniruoan SM-kilpailuissa Jyväskylässä maisteltiin lisäaineettomia herkkuja, joiden takana on ihminen ja tarina

Lauantaina Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Lutakon kampuksella pöydät oli katettu ruoilla, joista ei kannattanut etsiä e-koodeja.

Käynnissä oli Artesaaniruoan SM-kilpailun tuomarointi, jonka puitteissa noin nelihenkiset tuomariryhmät tarkastelivat ja maistelivat erilaisia juomia, juustoja, kastikkeita sekä liha- ja kalatuotteita.

– Artesaaniruoka on ruokaa, jossa ihmisten käsi on läsnä koko ajan. Sen alkuperä tunnetaan, se on valmistettu ilman lisäaineita ja siinä on luonnollinen sisältö. Usein raaka-aineet ovat omalta tilalta tai lähialueilta, tuomari Jonas Harald kertoo.

– Se on tavallista laadukkaampaa ja parempaa. Anonyymin tuotteen markkinointiarvo on vain matala hinta, mutta artesaaniruoassa on monia arvoja, joita nykyihminen haluaa saada. Aitoja makuja, aitoja raaka-aineita ja aitoja tuotteita, hän jatkaa.

Keskeistä artesaaniruoassa on, että sen valmistusvaiheet ja alkuperä tiedetään. Harald muotoilee asian niin, että artesaaniruoan takana on tarina.

– Luulen, että tuotteen takana oleva ihminen on kuluttajalle tärkeä asia.

Harald on ollut tuomassa nyt neljättä kertaa järjestettyjä SM-kilpailuja Suomeen Ruotsista. Kilpailun säännöt ja sitä järjestävän Artesaaniruoka Suomessa ry:n määritelmä artesaaniruoalle ovat myös peräisin länsinaapurista.

– Artesaaniruoka eli ruotsiksi mathantverk on uusi sana, mutta käyttötavat ovat perinteisiä ja vanhoja tapoja esimerkiksi säilyttää ruokaa. Sanaa alettiin käyttää Ruotsin Jämtlandissa noin 25 vuotta sitten, Harald selittää.

Hänen mukaansa sana ei vielä tuolloin ollut alueella kovin tunnettu, eikä se oikein sopinut ihmisten suuhun. Nyt termi on jo useimmille tuttu.

Aiemmat SM-kilpailut on järjestetty länsirannikolla Raaseporissa. Tänä vuonna kilpailu ja koko ilmiö haluttiin tuoda myös sisämaahan.

– Kun kilpailu tuotiin ensimmäisen kerran Suomeen, olin itse mukana kilpailijana. Viime vuonna minut kutsuttiin tutustumaan kilpailuun sillä ajatuksella, että saisimme kilpailun tänne Keski-Suomeen, kilpailun johtaja Leena Pölkki JAMKilta kertoo.

Ilmiö ja SM-kilpailu olivat asettuneet länsirannikon ruotsinkieliselle alueelle, minkä vuoksi osallistujat olivat pääosin ruotsinkielisiä.

– Jos ei ymmärrä kieltä, on suomenkielisten hirveän vaikea osallistua. Sen vuoksi kilpailun omistava Artesaaniruokayhdistys halusi myös, että tämä jalkautuu koko Suomeen, Pölkki toteaa.

Keski-Suomen ely-keskus ja maa- ja metsätalousministeriö lähtivät hankkeen rahoittajiksi, ja kilpailu saatiin jo tänä vuonna Jyväskylään. Samalla kilpailemaan saatiin lisää keskisuomalaisia tuotteita.

– Kolmena ensimmäisenä vuonna Keski-Suomesta ei ollut joko ensimmäistäkään tuotetta, tai oli yksi tuote. Ne tuotteet tosin olivat voitokkaita. Nyt kaikista tuotteista yli 10 prosenttia on keskisuomalaisia. Saamme olla todella tyytyväisiä, Pölkki kertoo.

SM-kilpailuun voivat osallistua vain tuotteella, joka on jollain tavalla ostettavissa. Kotikeittiössä artesaaniruoan periaatteita voi kuitenkin seurata kuka tahansa.

– Ja usein näin myös tehdään. Jos vaikka keitetään hilloa kotona, se on usein artesaaniruokaa. Tosin artesaaniruoassa ei saa käyttää esimerkiksi hillosokeria, jossa on valmiiksi mukana säilöntäaineita, tai synteettistä sitruunahappoa, Harald sanoo.

– Meillä on Suomessa omia perinneruokia, jotka ovat usein artesaaniruokaa – esimerkiksi kalakukko.

Miten aiheesta innostunut kotikokki voisi perehtyä artesaaniruokaan paremmin?

– Kannattaa puhua muiden kanssa ja verkostoitua. Usein artesaaniruokayritysten välillä on aika paljon tiedonjakoa. Ne kertovat aika vapaasti, millä tavalla ja miksi he tekevät asioita jollakin tavalla. Tietysti myös kurssit ovat hyviä, koska on hyvin tärkeää, että tunnetaan raaka-aineet ja menetelmät. Artesaaniruoan tekeminen vaatii enemmän tietoa, kuin lisä-, väri- ja säilytysaineiden käyttäminen, Harald ohjeistaa.