Ei enää Keski-Suomen lapsia Kuopioon? Jyväskylä haluaa lastenpsykiatrisen osastohoidon takaisin

Jyväskylän kaupunki haluaisi palauttaa lastenpsykiatrisen osastohoidon takaisin Jyväskylään. Asiaa varten on jo koottu kaupungin ja sairaanhoitopiirin edustajista työryhmä, joka kokoontuu joulukuussa.

– Lasten psykiatrisen hoidon tarve on kasvanut. Myös perheiltä saatu palaute tukee sitä, että osaston pitäisi olla paikan päällä Jyväskylässä. Tarve on monimuotoista hoitoa tarjoavalle osastolle. Nyt on hyvä aika selvittää osastohoidon palauttamisen mahdollisuudet ja sen kustannukset, sanoo palvelujohtaja Päivi Kalilainen Jyväskylän kaupungista.

Lasten ympärivuorokautinen psykiatrinen osastohoito siirtyi Keski-Suomen keskussairaalasta Kuopion yliopistosairaalaan vuonna 2015. Silloin osastohoito loppui Jyväskylässä alle 13-vuotiaiden lasten osalta.

Ympärivuorokautisen hoidon loppumiseen vaikutti sekä pula lastenpsykiatrian erikoislääkäreistä että muusta osastolla tarvittavasta hoitohenkilökunnasta.

Osastolla hoidettiin lapsia, joilla oli esimerkiksi vaikeita käytöshäiriöitä, vaikeuksia tunteiden säätelyssä, itsetuhoisuutta tai psykoottisia oireita.

Keskussairaalassa Jyväskylässä on edelleen nuorisopsykiatrian osastohoitoa. Sairaalassa on yksi nuorisopsykiatrian osasto, jossa hoidetaan 13–17-vuotiaita potilaita.

Lääkäripula ei ole lastenpsykiatrian alalla viime vuosina helpottanut.

– Osastohoidon tarve on tiedostettu ja sille on tahtotila. Lääkäritilanne ei kuitenkaan ole parantunut viime vuosina, joten näillä resursseilla lastenpsykiatrisen osastotoiminnan järjestäminen osana sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoitoa olisi haastavaa. Lääkäripula koskee tällä hetkellä monia muitakin kuntia, sanoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelualueen johtaja Tuula Metsä.

Hänen mukaansa nyt on tarkoitus etsiä myös mahdollisia uusia yhteistyötapoja lastenpsykiatriassa kaupungin kanssa.

Lastenpsykiatriassa keskittämisasetus säätelee osastohoitoa, jota sairaala antaa ympärivuorokautisesti kaikkina päivinä viikossa. Siitä on sovittava Kuopion yliopistosairaalan (KYS) erityisvastuualueella.

– Sen sijaan oman harkinnan mukaan sairaanhoitopiiri voi järjestää esimerkiksi osastohoitoa, jota järjestetään viitenä päivänä viikossa ympärivuorokautisesti, Metsä sanoo.

Kuopiossa on hoidettu vuoden 2015 jälkeen lähes 300 keskisuomalaista osastohoitoa tarvitsevaa lastenpsykiatrian potilasta. Sairaanhoitopiiri on ostanut osastohoitoa esimerkiksi lyhytaikaiselle kriisijaksolle tai pitemmälle hoitojaksolle. Ruuhkat ovat pahentuneet, tällä hetkellä pisimmät jonot ovat tutkimus- ja hoitojaksoille.

– Oma uusi osasto vähentäisi jonkin verran jonottamista. Tutkimusjaksolle joutuu jonottamaan nyt Kuopion yliopistosairaalaan kolme kuukautta, joihinkin sairaaloihin yhdeksän kuukauttakin, sanoo Keski-Suomen keskussairaalan lastenpsykiatrian ylilääkäri Marianna Savio.