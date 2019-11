"Ei kuule 10-vuotias pärjää ilman äitiä, hyväksyykö miehesi tämän ratkaisun oikeasti" – Päivi Anttikoski sanoi poliisille kirjanneensa ylös Alma Median toimitusjohtajan perheutelut

Pirkanmaan käräjäoikeudessa on tänään alkanut oikeudenkäynti Aamulehden vuoden 2017 päätoimittajahausta. Perhesyiden perusteella tapahtuneen työsyrjinnän uhriksi epäillään joutuneen Helsingin Sanomien entisen päätoimittajan ja nykyisen Valtioneuvoston kanslian viestintäjohtajan Päivi Anttikosken.

Anttikosken mukaan Aamulehteä julkaisevan Alma Median toimitusjohtajalle muodostui ongelmaksi, että Anttikosken perhe ei olisi muuttanut mukana Tampereelle.

Anttikoski kertoi poliisin esitutkintamateriaalin perusteella kuulusteluissa hakeneensa päätoimittajan paikkaa sen jälkeen kun häneen otettiin yhteyttä. Pienen harkinnan jälkeen hän matkusti Tampereelle tapaamaan Aamulehden edustajia. Anttikosken mukaan hän kertoi jo tässä ensimmäisessä haastattelussa olevansa valmis muuttamaan Tampereelle, jos tulee valituksi. Perheen mukana muuttaminen oli nostettu esille, mutta Anttikosken mukaan hän vastasi, ettei vielä tiennyt perheensä puolesta.

Anttikosken mukaan hän sai käsityksen, että oli finaalikaksikossa toisen hakijan kanssa.

– Koko aika puhuttiin siitä, että meitä oli kaksi jäljellä, Anttikoski sanoi kuulustelussa.

Pian ensimmäisen haastattelun jälkeen Anttikoski sai puhelun Alma Median henkilöstöjohtaja Virpi Juvoselta. Sovittiin aika Tampereella järjestettävälle toiselle haastattelulle, jossa Anttikoski tapaisi Juvosen ja Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanteen.

Sekä Juvonen että Telanne ovat syytteessä työsyrjinnästä. He ovat esitutkinnassa kiistäneet rikoksen.

"Menin puihin, en osannut sanoa, ettei perheasiat kuulu tähän"

Anttikosken mukaan tapaaminen järjestyi joulukuun alussa. Häneltä kysyttiin hänen johtamistyylistään, journalismista, alueellisuudesta ja siitä, miten hän ottaisi huomioon levikkialueen muut kunnat. Anttikoski kertoi maininneensa, että oli alustavasti menossa katsomaan Tampereen keskustasta asuntoa haastattelun jälkeen.

Perheasiat tulivat Anttikosken mukaan puheeksi haastattelun lopuksi.

– Telanne kysyi minulta jotenkin vähän sivumennen, että minkä ikäinen se sinun lapsesi onkaan. Ja sitten minä vastasin, että kohta kymmenen.

– Niin sitten sieltä tuli heti, että ei kuule kymmenenvuotias lapsi pärjää ilman äitiä.

Anttikosken mukaan hän yritti olla diplomaattinen ja kertoa, että hänellä on hyvä suhde lapsensa kanssa ja että hän on miehensä kanssa sopinut perheen asumisasian näin.

– Niin sitten sieltä tuli heti, että siis hyväksyykö sinun miehesi tämän ratkaisun oikeasti.

– Menin kyllä siinä puihin, en osannut ruveta sanomaan, että nämä (asiat) eivät kuulu tähän.

Telanteen mukaan Anttikoski ei ollut kolmen parhaan joukossa

Telanne ja Juvonen antoivat omissa kuulusteluissaan työhaastattelusta erilaisen kuvan kuin Anttikoski. Heidän mukaansa Anttikoski otti itse perheasiat puheeksi. Telanne kiistää kysyneensä Anttikosken lapsen ikää ja Juvonen sanoo, ettei muista.

– Minä en ole kysynyt hänen lastensa ikää, kun sillä ei ole mitään merkitystä. Me emme ole yhtään perheestä kiinnostuneita, kun me emme ole perhettä palkkaamassa, vaan päätoimittajan, Telanne sanoi poliisille.

Hän kutsui Anttikosken väitettä järjettömäksi ja syytti tätä valehtelusta.

Telanne kiisti myös sanoneensa, että perheen asuessa muualla työntekijä ei pystyisi keskittymään töihinsä.

– Ei todellakaan ole keskusteltu tällaista.

– Ihan huuhaata.

Telanteen mukaan Anttikoski ei ollut kärkikaksikossa, vaan kuuden parhaan joukossa ja karsiutui, kun joukosta eroteltiin kolme parasta hakijaa.

Anttikoski: Perheen hylkääminen ilmoitettiin ainoaksi syyksi

Haastattelun jälkeen Anttikoski sanoi menneensä Aamulehden toimituksen lähellä parkissa olleelle autolleen. Haastattelusta jäi hänen mukaansa niin outo vaikutelma, että hän halusi kirjoittaa perheeseen liittyvät kysymykset ja toteamukset ylös puhelimeensa.

Anttikoski kertoi saaneensa samalla viikolla puhelun Aamulehden edustajalta, joka kertoi, että Anttikoskea ei valittu paikkaan. Anttikosken mukaan hän ei tehnyt puhelusta muistiinpanoja, mutta muistaa lehden edustajan referoineen Telannetta ja käyttäneen ilmaisua "perheen hylkääminen".

– Hän puhui tavallaan, mitä Telanne oli sanonut, että siinä oli käyty läpi, että ei käy tällainen perhekuvio, että muu perhe asuu Helsingissä ja minä Tampereella.

– Minulle ei ole tänäkään päivänä ilmoitettu mitään muuta syytä minun valitsematta jättämiselle, Anttikoski sanoi kuulustelussa yli puoli vuotta puhelun jälkeen.

Anttikoski on toimittanut poliisille viestin, jonka hän lähetti ystävälleen lehden edustajan soiton jälkeen. Viestissä hän kirjoittaa saaneensa juuri puhelun Aamulehdestä.

– (Lehden edustaja) soitti just että oli tavannut Telanteen tänään – se ei hyväksy mua koska en suostu muuttamaan koko perhettäni Tampereelle. Eli lapsi kärsii ilman äidin jatkuvaa läsnäoloa, vuonna 2017!

"Valitettavasti valinta ei kohdistunut sinuun ja that's it"

Poliisikuulustelussa Telanteelta ja Juvoselta kysyttiin, miksi Anttikoski karsiutui päätoimittajahaussa. Molemmat sanoivat syyksi sen, ettei Anttikoski ollut panostanut tarpeeksi ennakkotehtäviin. Lisäksi he sanoivat, että kritiikki entistä työnantajaa kohtaan tuntui epälojaalilta ja asiattomalta.

Telannetta häiritsi se, että Anttikoski oli hänen mukaansa osoittanut kehityskohteita Aamulehdestä, mutta ei ollut ehdottanut ratkaisuja. Juvosen mukaan Telanne oli ilmaissut pettymyksensä heti Anttikosken haastattelun jälkeen.

Kuulustelussa Telanne sanoi, että Aamulehden edustajan tehtävänä oli ilmoittaa Anttikoskelle karsiutumisesta ja ettei hänellä ollut tietoa, mitä hylkäämisen syyksi sanottiin.

– Meidän normaali käytäntö on se, että valitsematta jääneelle ilmoitetaan, että valitettavasti valinta ei kohdistunut sinuun ja that's it. Ei siinä mitään perusteluja.

Aamulehden edustajaa kuultiin esitutkinnassa todistajana. Hän sanoi kertoneensa Anttikoskelle ensimmäisen haastattelun jälkeen tämän olevan ykkösehdokas. Hakijoita tuli muitakin kanavia ja lopulta Anttikoski ei hänen käsityksensä mukaan yltänyt kärkikolmikkoon.

Todistaja kertoi myös puhelusta, jonka oli soittanut Anttikoskelle kertoakseen tämän karsiutumisesta. Todistajan muistikuvat puhelusta olivat hänen omien sanojensa mukaan hatarat, mutta hän muistaa Anttikosken kokeneen tulleensa kaltoinkohdelluksi.

– Minun mielestäni (oli pettynyt) siihen tapaan, jolla oli käsitelty tai kysytty hänen asumiseensa tai perheeseensä tai johonkin liittyviä asioita.