"Ei ole mitään massia" – Orpon mukaan lomarahaleikkausten hyvityksiin ei ole jakovaraa

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan valtiontaloudessa ei ole mitään jakovaraa, josta voitaisiin kompensoida kunta-alan työntekijöiden lomarahaleikkauksia.

Orpo muistuttaa, että parantuneesta taloustilanteesta huolimatta Suomen tämän vuoden budjetti on rakennettu kolmen miljardin euron velalle.

– Tämä (talouskasvu) ei tuo valitettavasti julkiseen talouteen vielä sitä liikkumavaraa tai jakovaraa. Se on väärä kuva. Ei ole mitään massia, mistä niitä rahoja antaisi, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa maanantaina.

Työntekijäpuolen mukaan varaa lomarahaleikkausten kompensointiin on, sillä talous on kehittynyt paremmin kuin kilpailukykysopimusta tehtäessä odotettiin. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen peräsi sunnuntaina myös maan hallitukselta vastuunkantoa kunta-alan sopimuskiistan ratkaisemiseksi.

– Valtiovarainministerinä minun suurin vastuuni on, että saamme velkaantumisemme taittumaan, työllisyysastetta ylös ja pidetään huolta julkisesta taloudesta. En näe siinä vielä mitään liikkumavaraa, Orpo vastasi Rytköselle.

"Erittäin hankalasti ratkaistava asia"

Maanantaina Kuntatyönantajat (KT) kutsui osapuolet jatkamaan alan työehtosopimusneuvotteluja tiistaina iltapäivällä. Kiista lomarahaleikkausten kompensoinnista jumiutti neuvottelut sunnuntaina. Palkansaajajärjestöissä on tehty linjauksia ylityö- ja vuoronvaihtokielloista ja annettu valtuuksia työtaistelutoimista tarvittaessa.

KT:n työmarkkinajohtajan Markku Jalosen mukaan tilanne on yhä hyvin vaikea.

– Nimenomaan tämän lomarahaleikkauksen kompensaation vuoksi, jota järjestöt ovat esittäneet. Se on erittäin hankalasti ratkaistava asia, Jalonen sanoi STT:lle.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen pitää kutsua hyvänä merkkinä, mutta hänkin huomauttaa, ettei se vielä tarkoita kiistan ratkeavan.

– Ainahan tämä on hyvä merkki siinä mielessä, että neuvottelu on edelleen elossa. En lataa tälle kutsulle vielä hirveästi odotuksia, että tässä mitään ratkeaa, mutta tietysti on hyvä, että tavataan, Luukkainen sanoi STT:lle.

Luukkainen: Varaa on

Luukkaisen mukaan Juko ei hae ylimääräistä palkankorotusta, vaan lomarahaleikkauksen kompensaatio olisi oma pakettinsa. Se koskisi kilpailukykysopimuksen yhteydessä olleen leikkauksen kahta jäljellä olevaa vuotta.

Järjestöjen työnantajilta vaatima korvaus olisi 150 miljoonaa per vuosi. Luukkaisen mukaan varaa on, sillä talous on kehittynyt paremmin kuin kikyä tehtäessä odotettiin.

– Kun sitä hyvää on yhteiskuntaan tullut, tietäen, että julkinen sektori on alijäämäinen, niin kyllä sitä pitäisi jakaa niille, joilta sitä eniten otettiin.

Työnantajapuoli vastustaa vaatimusta sillä perusteella, että lomarahaleikkaus perustuu voimassa olevaan sopimukseen.

– Kunnat eivät hyödy siitä (lomarahaleikkauksesta), sillä sama raha leikataan kuntien valtionosuuksista, Jalonen huomautti.

Hän sanoi, että jos työnantaja kompensoisi työntekijöille lomarahaleikkauksen, kunnat joutuisivat maksamaan kompensaation ikään kuin kahteen kertaan.

– Se on merkittävä taloudellinen lisäkustannus kunnille ja kuntatyönantajille.