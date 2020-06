Ei uusia koronakuolemia Suomessa – tehohoidossa enää kaksi ihmistä

Suomessa ei ole viimeisen vuorokauden aikana raportoitu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tähän mennessä koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu 326.

THL:n mukaan sairaalahoidossa olevien määrä on pysynyt ennallaan edellisestä päivästä, 22 potilaassa. Tehohoidossa on kaksi ihmistä eli yksi vähemmän kuin maanantaina.

THL kertoi aiemmin tänään, että uusia tartuntoja on raportoitu neljä. Näin ollen Suomessa on nyt todettu kaikkiaan 7 112 koronatartuntaa.

Tartunnoista 2 702 on todettu Helsingissä. Vantaalla tartuntoja on 878 ja Espoossa 798. Eniten tautitapauksia on 20–29-, 30–39- ja 50–50-vuotiaiden ikäryhmissä, kussakin noin 1 300 tapausta. Miesten ja naisten osuus tartunnan saaneista on yhtä suuri.

Testattuja näytteitä on nyt yhteensä noin 222 500.

Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 6 200, mikä on noin 85 prosenttia todetuista tartunnoista.

Suomen väkilukuun suhteutettuna tartuntoja on 128 tapausta 100 000 asukasta kohden.