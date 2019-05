Eikö pyöräillen taitettu koulumatka ole muka harrastus? Asiantuntija kehottaa lapsia liikkuen kouluun – "Se on harmittava noidankehä"

Koulumatka olisi aihetta nostaa liikuntaharrastuksena esiin. Likesin tutkijan Jouni Kallion mukaan polkupyöräily tai kävely viitenä päivänä viikossa kartuttaa merkittävästi lapsen taikka nuoren liikuntamäärää.

– Jos liikuntaa tulee yhteen suuntaan vaikka 15 minuuttia, niin siitä kertyy viikossa kaksi ja puoli tuntia. Jos lapsi tanssii tai pelaa säbää tuon verran viikossa, niin hän varmasti muistaa myös sen mainita harrastuksissaan. Myös lihasvoimalla tehty koulumatka olisi hyvä nostaa sellaisena esille, sanoo Kallio.

Pyörällä kouluun -päivää vietetään osana pyöräilyviikkoa tänään keskiviikkona. Koulumatka pyöräillen on laajan selvityksen perusteella erittäin turvallista kuntoliikuntaa. Onnettomuustutkintainstituutin aineisto yllätti tutkijan myönteisesti.

– Vakavat turmat pyöräilevälle taikka kävelevälle koululaiselle ovat hyvin harvinaisia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kuolemaan johtaneita koulumatkaturmia on sattunut vuosittain kahdesta neljään. Se kun suhteutetaan tehtyjen matkojen määrään, niin riski on hyvin pieni. Loukkaantumiseen johtavia turmia sattuu miljoonaa koulumatkaa kohden neljälle kävelijälle, kuudelle pyöräilijälle ja 33 mopoilijalle. Kaikista koulumatkaloukkaantumisista vain kaksi prosenttia on vakavia.

Jos koulumatkaa lajina verrataan maastojuoksuun, jalkapalloon, amerikkalaiseen jalkapalloon sekä lasketteluun, on loukkaantumisriski näissä lajeissa monta sataa kertaa suurempi.

– Rohkaisen vanhempia, että he patistavat nuoria pyöräilemään koulumatkat, toteaa Kallio.

Koululaisen pyöräilyn liikunnallista riskittömyyttä laskevat tutkijan mukaan se, että liikenne ei ole kontaktilaji, siinä ei ole kyse kilpailusta ja liikennesäännöt rytmittävät kulkua turvallisemmaksi.

Pyöräilyn terveysvaikutukset ovat merkittävät. Liikuntamuotona se ei rasita niveliä, nostaa peruskuntoa, voimistaa lihaksia ja ehkäisee ylipainoa. Lisäksi se kohentaa lapsen tai nuoren keskittymiskykyä, piristää mieltä ja parantaa yöunta. Pyöräily tulee edulliseksi ja säästää luontoa.

– Koulumatkojen suurin loukkaantujaryhmä ovat mopoilijat. Lisäksi merkittävä riskitekijä koulujen lähellä on saattoliikenne. Vanhemmat eivät uskalla päästää lasta kävelemään tai pyöräilemään ja autoillen nostavat riskiä. Se on harmittava noidankehä, toteaa Kallio.

Pyöräilykypärä ja sopiva ikä pyöräillä koulumatka ovat kysymyksiä, joista on keskusteltava kodeissa ja kouluissa. Kallio antaisi vanhemmalle asiantuntijaroolin.

– Mieluiten näen lapseni kypärä päässä. Mutta mieluummin näen hänet pyöräilemässä ilman kypärää kuin että hän jättää pyöräilemättä.

Koulut suosittavat usein, että koulumatkapyöräily aloitetaan toisella tai kolmannella luokalla. Kallion mukaan on hyvä muistaa tutkimustulosten keskiarvoisuus.

– Samaan kouluunkin lapsilla on liikenneriskien suhteen hyvin erilaisia koulumatkoja, ja lapset ovat erilaisia. Vanhempi on lapsensa paras asiantuntija näissä kysymyksissä. Nyt kun nuoret ovat huolissaan ilmastosta, niin arkinen pyöräily jokaisen autokyydin sijasta on aina aito ilmastoteko.

Fillarimestarikisan SM-finaali ajettiin Laukaan Kylpylähotelli Peurungassa tiistaina.

– Ajotehtävät ovat paljolti pyörän hallintaa. Teoriatehtävissä käydään läpi muun muassa liikennetilanteiden ajojärjestyksiä ja liikennemerkkejä, kertoi Autoliiton järjestöpäällikkö Taina Kytäjä-Roimu kilpailun kulusta.

Muuramen joukkueen johtaja, opettaja Raine Äyräväinen kaipasi lisää liikenneasennekasvatusta kouluihin.

– Ala-asteella liikenneasiat jäävät luokanopettajien harteille, ja toteutus on kirjavaa. Päivittäin näen tilanteita, joissa koululaiset ylittävät risteyksen katsomatta taakseen taikka tulevat suojatielle vilkaisematta muuta liikennettä, sanoi Äyräväinen.

Muuramen Mäkelänmäen koulun neljäsluokkalaisten joukkueen 10–11-vuotiaat jäsenet eivät ole havainneet koulumatkalla vaaratilanteita.

Lumi Kemppainen pyöräilee koulumatkan sulan maan aikana.

– Tapa vakiintui toisen luokan keväällä, kertoi Kemppainen.

– Minulla on iso alamäki, kun lasken Seunavuorelta kohti keskustaa. Risteysten takia tulen sen alas hiljaa, sanoi Paavo Närhi.

– Opin helposti pyöräilemään, eikä minulla ollut apupyörät kuin hetken, kertoi Josefina Kankaanpää.

– Pyörällä pääsee tarpeen vaatiessa nopeasti eri paikkoihin, pohti puolestaan Karo Nietoksela.