Eivätkö kirkkovaalit kiinnosta? Tässä kuusi hyvää syytä äänestää huomenna

Seurakuntavaaleissa valitaan 400 seurakuntaan yhteensä noin 9 000 uutta luottamushenkilöä, joiden päätösvalta on suuri sekä paikallisesti että koko kirkon tasolla.

Miksi äänestäisin, on kysymys, johon tässä kuusi hyvää syytä.

1) Vaaleilla valitut luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarviosta ja rakennushankkeista. He päättävät myös avustuksista, tilojen käytöstä ja monista työntekijävalinnoista sekä toiminnan painotuksista, minkälaisia kerhoja pidetään, keitä autetaan ja millä ehdoilla.

2) Seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt vaikuttavat keskeisesti siihen, ketkä tulevat valituiksi kirkon ylimpään päättävään elimeen Kirkolliskokoukseen. Kirkolliskokous on kirkon "eduskunta" ja se päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta. Se muokkaa kirkkolain sisällön ja tekee esitykset eduskunnalle, joka hyväksyy tai hylkää ne.

3) Seurakuntien päättäjistä suurin osa on varttunutta väkeä. Ehdokkaaksi voi asettua jokainen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen. Äänestää voivat kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet, rippikoulua tai konfirmaatiota ei äänestäjältä vaadita. Todennäköisyys saada seurakunnan luottamuselimiin nuoria vaikuttajia kasvaa, jos nuoret äänestävät aktiivisesti.

4) Äänestämällä voit vaikuttaa, mihin seurakunnan ja koko kirkon voimavaroja kohdennetaan yhteiskunnallisessa auttajan roolissa. Kirkko ja seurakunnat ovat ottaneet roolia esimerkiksi turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Ajankohtaisiin aiheisiin kuuluu myös eutanasia-keskustelu, sukupuolineutraali avioliittolaki ja kirkon toiminta suhteessa ilmastonmuutokseen.

5) Seurakunnat omistavat huomattavan määrän kiinteistöjä, joista suuri osa on suojeltuja kirkkorakennuksia ja muita historiallisia rakennuksia. Seurakuntien ongelmana on koko maassa korjausvelan kasvaminen, samalla kun verotulot ovat laskeneet kirkon jäsenmäärän pienentymisen myötä. Luottamushenkilöt tekevät päätöksiä ja valintoja siitä, mihin seurakunnan resursseja kohdennetaan kiinteistöjen suhteen.

6) Jos ehdokkaat ovat itselle vieraita, seurakuntavaaleista pääsee jyvälle kirkon vaalikoneella. Se auttaa löytämään seurakuntakohtaisesti ehdokkaita, jotka sopivat tai eivät sovi omien näkemysten kanssa yhteen kirkon toiminnasta, suhteesta uskoon sekä ajankohtaisista aiheista.

Vaalikone löytyy osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone.

Aluekappalainen Pikkarainen löysi ehdokkaansa vaalikoneella

Huhtasuon uusi aluekappalainen Paulus Pikkarainen, 34, on jo antanut oman äänensä seurakuntavaaleissa. Oulusta Jyväskylään muuttanut Pikkarainen aloitti työnsä syyskuun alussa, joten kovin tutuiksi eivät luottamushenkilöt ole ehtineet tulla. Oman ehdokkaansa etsimisessä hän hyödynsi vaalikonetta.

– Valitsin ehdokkaan, jonka koen edustavan omia näkemyksiäni siitä, mihin suuntaan kirkkoa olisi kehitettävä, hän kertoo.

Pikkarainen toivoisi eri ikäisten ihmisten äänestävän, jotta eri ikäisten tarpeet saisivat edustajan päätöksentekoelimiin.

Syy seurakuntalaisten alhaiseen äänestysintoon on Pikkaraisen mielestä todennäköisesti se, etteivät ihmiset välttämättä tiedä, mihin asioihin kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja alueseurakuntien neuvostot vaikuttavat. Sama näkyy myös EU-vaaleissa.

– Äänestäminen on paras kanava vaikuttaa siihen, millainen meidän kirkko on. Seurakuntavaaleissa yksikin ääni on vaikuttava, kannustaa Pikkarainen.

Aluekappalaisen työpöytä on Sepän Kipinässä, keskellä suuren kauppakeskuksen hyörinää. Miljöö on lähes vastakohta sakraalille kirkkorakennukselle.

– Kipinän perustaminen on loistava ja rohkea ratkaisu, on tärkeää, että isossa seurakunnassa on erilaisia tiloja. Meillä on jo nyt paljon hyviä kokemuksia Kipinän toimivuudesta.