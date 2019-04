Ekaluokkalaisia tungeksii Leppävedellä ja Vihtavuoressa – uusia ryhmiä aiotaan perustaa

Sekä Leppäveden että Vihtavuoren kouluihin on tulossa niin paljon ekaluokkalaisia, että kunta suunnittelee lisäryhmien perustamista. Tiistaina kokoontuvalle sivistyslautakunnalle ehdotetaan, että Vihtavuoressa opetustuntien määrää lisättäisiin ensi lukuvuodeksi 18 viikkotuntia ja Leppävedellä kuusi viikkotuntia.

Vihtavuoressa 1. luokalle on ilmoittautunut 52 lasta. Ekaluokka halutaan jakaa kolmeen ryhmään, jotta vältetään yli 25 oppilaan luokat.

Leppävedellä eppuja on 75. Koulu on esittänyt, että syksyn eput jaetaan neljään opetusryhmään. Leppävedellä lisätuntien tarve on pieni, koska niin kutsuttuja jakotunteja on siirretty yläluokilta eppuluokille.