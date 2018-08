Ekonomisti yllättyi Orpon eläkeläismaininnasta verolinjauksissa

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) eläkeläismaininta verolinjauksissa yllätti Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäisen. Kärkkäisen mukaan on tulkintakysymys, mitä tarkoitetaan sillä, ettei eläkeläisten verotus kiristy. Hänen mukaansa kansaneläkeindeksin jäädytyksellä on kiristävä vaikutus eläkeläisten verotukseen.

– Aiotaanko oikeasti tehdä korotuksia esimerkiksi eläketulovähennykseen. Aikaisempina vuosina tällaista ei ole tehty, Kärkkäinen sanoi.

Kärkkäinen olisi yllättynyt, jos tällaisia korotuksia lähdettäisiin tekemään.

– Se söisi osan kansaneläkeindeksin jäädytyksen säästöistä, Kärkkäinen sanoi.

Kärkkäinen ei osaa arvioida tarkkaa hintalappua eläkeläisten verotuksen pitämiseksi ennallaan, mutta kyse olisi todennäköisesti kymmenistä miljoonista.

Valtiovarainministeri Orpo on todennut useaan otteeseen, että hänen mielestään ansiotuloverotusta pitää tarkistaa budjettiriihessä niin, ettei kenenkään verotus kiristy ensi vuonna. Arvio on ollut, että tarvitaan suuruusluokaltaan 300 miljoonan euron veronalennukset, jotta ansiotuloverotus ei kiristy. Tarkka summa on kuitenkin auki. Vaikutusta tähän on muun muassa sillä, miten työttömyysvakuutusmaksu kehittyy.

– Tavoite on, että kenenkään ansiotulonverotus ei kiristy, koskee myös eläkeläisiä, eläkkeensaajia. Ratkaisut tehdään niin, että finanssipolitiikan viritys ei tämän johdosta muutu, Orpo sanoi tänään.

Rahoitusta ansiotuloverotarkistuksiin on tarkoitus hakea kiristyksistä haitta- ja ympäristöveroihin.