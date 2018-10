Eksoottiset eläimet lemmikkeinä kiinnostavat myös Suomessa – kyselyjä leijonista ja gebardeista lähtien

Rauhoitetun luonnonvaraisen eläimen pitäminen lemmikkinä on Suomessa yksiselitteisesti laitonta. Kansainvälisesti on uutisoitu tapauksista, joissa yksityisten ihmisten hallusta on löydetty lemmikkeinä eksoottisia, jopa uhanalaisia villieläimiä. Viranomaisten mukaan tuulihaukan tapaus on Suomessa poikkeuksellinen.

– En ole kuullut vastaavista lemmikeistä. Joitakin luonnonvaraisia hoitoon otettuja eläimiä on joskus jäänyt ihmisille, poliisitarkastaja Vesa Pihajoki Poliisihallituksesta sanoi.

Tulliylitarkastaja Heli Lampelan mukaan Tullin haaviin jää Suomessa vuosittain alle puolenkymmentä elävää eläintä.

– Kilpikonnia on suhteellisen säännöllisesti, myös papukaijoja on ollut. Viime vuonna Venäjältä yritettiin salakuljettaa 250 elävää iilimatoa. Enemmän löydämme eläinperäisiä esineitä, Lampela sanoo.

Suomen rajat ylittävä eläinten tuonti, vienti ja hallussapito on tiukasti säänneltyä ja luvanvaraista. Lajista ja käyttötarkoituksesta riippuen asiaa koskevat sekä uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa sääntelevä CITES-sopimus, EU-lainsäädäntö sekä kansalliset lait mukaan lukien terveyteen ja turvallisuuten liittyvät rajoitukset.

– Tässä tuulihaukassa oli kaikki pielessä. Suomen luonnonsuojelulain mukaan tuulihaukkaa ei saa pitää hallussaan ilman lupaa, eikä lupaa myönnetä tuulihaukan pitämiseen lemmikkinä. Kyse on EU:n lintudirektiivin tiukasti suojelemasta lajista, eikä lintua olisi saanut tuoda maahan, ylitarkastaja Stella From Suomen ympäristökeskuksesta tiivistää.

Ympäristökeskus on CITES-lajeja valvova lupaviranomainen. Suomessa esiintyvistä lajeista sopimukseen kuuluvat muun muassa kaikki peto- ja pöllölinnut, karhu, susi, ilves, saukko ja verijuotikas eli iilimato. Kyselyitä eläinten tuomiseksi lemmikeiksi tulee pääsääntöisesti esimerkiksi kilpikonnista, matelijoista, liskoista, hämähäkeistä ja skorpioneista. Eksoottisemmat kyselyt ovat liittyneet ilveksien, apinoiden, gepardien ja jopa leijonien pitämiseen lemmikkeinä.

– Kyselyjä esimerkiksi apinoista tulee myös Venäjältä tulevilta turisteilta, jotka haluaisivat ottaa lemmikkinsä mukaan lomamatkalle Suomeen, From kertoi.

Eri maissa käytännöt ovat erilaiset. Uutistoimisto AP:n parin vuoden takaisen selvityksen mukaan esimerkiksi Iso-Britanian kotitalouksissa asuu ainakin 15 sutta, 13 tiikeriä, kaksi leijonaa, kahdeksan leopardia, seitsemän gepardia ja yhdeksän puumaa.