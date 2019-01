"Eläimille ei saa opettaa sirkustemppuja" – Ähtärin eläinpuiston johtaja eläköityy yli 40 puistossa vietetyn vuoden jälkeen

Eläinpuiston tulee olla mukana suojeluohjelmissa, eikä vain esitellä asukkaitaan kuin näyttelyesineitä. Eläimille ei pidä opettaa sirkustemppuja, vaan niiden lajikäyttäytymistä on kunnioitettava.

Näitä johtotähtiä Ähtäri Zoon pitkäaikainen johtaja, intendentti Mauno Seppäkoski, 66, sanoo seuranneensa koko yli 40-vuotisen uransa ajan. Suomen vanhimman luonnonmukaisen eläinpuiston nousun kansainvälisesti arvostetuksi tarhaksi ovat sinetöineet Euroopan eläintarhojen yhdistyksen EAZA:n jäsenyys sekä yhteistyö eurooppalaisten kollegojen ja ympäristöjärjestö WWF:n kanssa.

WWF on antanut puistolle asiantuntija-apua, mutta osapuolet eivät ole solmineet yhteistyösopimusta.

Suojelutyö, kotoperäisten lajien arvostuksen lisääminen, jättiläispandaprojekti sekä eettisyys, avoimuus ja tiedonjako – muun muassa näissä Seppäkoski kokee Ähtärissä onnistutun.

Hän eläköityy helmikuun alusta tyytyväisin mielin, mutta hyvästejä heittämättä. Hän jatkaa vuoden 2022 loppuun kestävässä metsäpeurojen kannanhoito- ja suojeluhankkeessa ja eläinkuljetuksissa, hänellä kun on ainoana koko maassa villieläinten kaupallinen kuljetuslupa.

Kun Seppäkoski asettui Ähtäriin, oli eläinpuisto vielä varsin vaatimaton. Alueen rajaava Karhunkierros oli juuri tehty ja Hotelli Mesikämmen valmistunut.

– Sisäänkäynti oli Leirinnässä ja kierros kilometrin pituinen. Ensimmäinen eläin oli ollut hirvi. Lisäksi alueella oli näätäeläimiä, kanalintuja, susia, karhuja, poroja, jäniksiä, majavia – ei vaikkapa saukkoja ja ahmoja, pandoista puhumattakaan.

– Eläinten lukumäärä on pysynyt jokseenkin samana 1980-luvun lopulta, vaikka lajeja on lisätty. Alussa susiakin oli lähes 20, nykyisin keskimäärin 5–7. Tärkeää kuitenkin on, että laumaeläimiä – esimerkiksi susia ja valkohäntäpeuroja – on laumaksi asti, jotta katsoja voi seurata lajikäyttäytymistä.

Ensimmäiset Aasian alueen eläimet, lumileopardit, muuttivat Ähtäriin vuonna 2003. Sen jälkeen on tullut takineja, kissapandoja, kultafasaaneja ja jättiläispandoja. Master planiin on kirjattu kymmenkunta mahdollisuutta seuraaviksi lajeiksi.

– Aasialaisia lajeja halutaan lisää, mutta ratkaisut tehdään aina uhanalaisuuden perusteella – tiettyä eläintä ei voi tilata. Tänä vuonna uusia lajeja ei ole tulossa.

Seppäkoski korostaa, että puiston päätehtävä on Suomen luonnoneläinten esittely. Karhujen kunnioittaminen on ”meihin sisäänkirjoitettu”, eikä Karhulan vetovoima hiivu. Hän ei paheksu karhujen käyttäytymisen vertailua ihmisiin ”joogajuttujen verran”, mutta katsojien huviksi ei eläimille saa temppuja opettaa.

– Eksoottisista eläimistä on hyvä muistaa, että kauempaa katsottuna meidänkin lajimme ovat eksoottisia. Suojelutyö koskee myös omia eläimiämme, kuten metsäpeuraa ja vesikkoa. Vesikko on kadonnut luonnostamme kokonaan, mutta meillä vesikko saatiin ensimmäisenä koko maassa lisääntymään luontaisesti.

Metsäpeuran suojeluohjelmaan kuuluu lisääntymisen turvaaminen totutustarhoissa Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistoissa ja Karstulassa Aittosuon tuntumassa. Tavoite on palauttaa peuroja luontoon.

Viimeisimpien vaativien projektien – Kotieläintilan perustamisen ja pandojen tulon – Seppäkoski kuvaa ”syöneen miestä”. Iloinen hän on siitä, että hän on voinut jo yli vuoden sparrata seuraajaansa eläinlääkäri Heini Niinimäkeä.

Seppäkoski on intohimoinen hiihtäjä, luonnossa liikkuja, sauvakävelijä ja Lapin-kävijä, ja nämä harrastukset jatkuvat eläkepäivillä.

– Meillä on vaimon kanssa yhteensä viisi lasta ja seitsemän lastenlasta. Joukon kanssa riittää varmasti tekemistä. Omakotitalo kaipaa aina remonttia, ja kotitila Honkajoella on tärkeä paikka.