Eläintarhojen uhanalaiset amurinleopardit pääsevät kotiseudulleen Venäjälle – Korkeasaari mukana auttamassa täpläturkkien paluuta luontoon

Korkeasaaren eläintarha auttaa uhanalaisia amurinleopardeja pääsemään takaisin luontoon. Amurinleopardin geeniperimä luonnossa on kaventunut, joten eläintarhojen luontoon palauttamat eläimet ovat ratkaisevassa roolissa perimän monimuotoisuuden kannalta.

Korkeasaari on mukana amurinleopardikomiteassa, joka suunnittelee 15 vuotta kestävää luontoonpalautushanketta. Amurinleopardien luontoonpalautusten on tarkoitus alkaa Venäjällä Primorskin alueella vuonna 2021.

– Tutkimme mahdollisuutta antaa Korkeasaareen nuori amurinleopardipari, joka voisi olla yksi hankkeen tulevista kantapareista. Korkeasaarella tulee olemaan myös tärkeä rooli Venäjälle suuntautuvien eläinkuljetusten onnistumisessa, kertoo amurinleopardin suojelukoordinaattori Jo Cook tiedotteessa.

Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti kertoo, että eläintarhoista etsitään nyt lisääntyviä amurinleopardipareja, joissa naaras olisi hankkeen alkaessa parhaassa lisääntymisiässä eli 4–6-vuotias.

– Sopivat eläimet edustavat geneettisesti keskimääräisiä tarhattuja amurinleopardeja, ja niillä on mahdollisimman vähän toisen alalajin geenejä. Lisäksi eläimille on terveyskriteerit, Trontti kertoo tiedotteessa.

Laji sinnittellyt sukupuuton partaalla

Korkeasaaressa on ollut amurinleopardeja 1970-luvun lopulta lähtien. Nykyään eläintarhassa asustelevat vuonna 2007 syntynyt naaras sekä vuonna 2008 Tallinnan eläintarhassa syntynyt uros. Niiden ensimmäinen pentu syntyi 2015, ja se lähti myöhemmin kanadalaiseen eläintarhaan.

Jo Cookin hallinnoimassa eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelmassa on mukana 44 eläintarhaa, joissa on yhteensä 111 amurinleopardia. Eläintarhoissa alalaji on säilynyt terveempänä kuin luonnossa, vaikka taannoin populaatioon eksyi mukaan yksi läheistä alalajia edustava kiinanleopardi.

Amurinleopardilla menee luonnossa tällä hetkellä paremmin kuin vuosikymmeniin. Viimeinen amurinleopardien populaatio on sinnitellyt 1970-luvulta saakka vain 25–40 yksilön kokoisena, ja sukupuutto on näyttänyt väistämättömältä.

Viiden viime vuoden aikana leopardikanta on kuitenkin alkanut kasvaa. Uusimmissa laskennoissa Itä-Venäjän ja Kiinan raja-alueelta löydettiin 84 aikuista ja 19 nuorta leopardia.

WWF:n mukaan amurinleopardi on afrikkalaisen leopardin äärimmäisen uhanalainen alalaji, joka elää Venäjän Kaukoidässä Kiinan ja Venäjän raja-alueella.

Amurinleopardia tavattiin ennen Koreassa asti, mutta sen levinneisyysalue on kutistunut murto-osaan alkuperäisestä. Nykyinen levinneisyysalue on vain 5 000 neliökilometrin laajuinen.