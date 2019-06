Eläinten pahoinpitelyt harvinaisia Jyväskylässä – viikonloppuna kuolleet siilit oli tapettu julmasti

Jyväskylän seudulla tapahtuu Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen (KSESY) puheenjohtajan Heli Nousiaisen mukaan melko harvoin luonnonvaraisten eläinten pahoinpitelyitä. Viime viikonloppuna Keljonkankaalta löydettiin kuitenkin ainakin kaksi kuollutta siiliä, joiden kunto viittasi julmaan väkivaltaan. Toinen siileistä oli paloiteltu.

– Sitä ei kuitenkaan pysty ainakaan vielä sanomaan, onko paloittelu tapahtunut ennen kuolemaa vai kuoleman jälkeen, kertoo Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoinen luonnonvaraisten hoitaja Saija Paldanius.

Hän oli mukana paketoimassa ja lähettämässä siilejä Ruokaviraston (entinen Evira) tutkittavaksi maanantaiaamuna.

KSESY ei ole tehnyt vielä rikosilmoitusta tapahtumasta, sillä Ruokavirastolta odotetaan ensiksi vahvistettua tietoa siilien väkivaltaisesta kuolemasta. Nousiainen arvioi, että tutkimuksissa kestää noin viikko.

Paldanius epäilee, että siilit ovat joutuneet pahan olon kohteeksi. Siilit ovat ihmiselle helppo kohde, sillä ne ovat hitaita.

– Uhkaavassa tilanteessa siili ei välttämättä juokse karkuun, vaan käpertyy kerälle. Olisiko niin, että on vieraannuttu niin paljon luonnosta, että pitää päästä potkimaan, kun piikkipallo kävelee jossain, Paldanius harmittelee.

Nousiaisen mukaan eläinten väkivaltainen kohtelu oli huomattavasti yleisempää esimerkiksi 1990-luvulla, ja nykypäivänä ihmiset ovat melko valveutuneita eläinten oikeuksista.

– Pitäisi tiedostaa, että jokaisen eläimen, oli se sitten luonnonvarainen tai kotieläin, elämä on tärkeä. Lisäksi erityisesti siilejä on nykyään aika vähän jäljellä. Jokaisella on velvollisuus auttaa, jos kohtaa esimerkiksi hädässä olevan eläimen, Nousiainen muistuttaa.

Siili on Suomessa rauhoitettu laji.

HUSin lastenpsykiatrian vastaanotolla työskentelevä psykologian tohtori Niina Komsi toteaa, että eläinrääkkäyksen taustalla ei piile yhtä ainoaa syytä. Johonkin konkreettisesti kohdistettu väkivalta tarkoittaa kuitenkin aina huonoa oloa.

– Eläinrääkkäys ei missään nimessä ole yksinkertainen kysymys. Toinen voi vahingoittaa eläintä näyttämisen halusta, toinen puhtaan nautinnon takia. Jotkut voivat pelästyä eläintä niin hirvittävästi, että päätyvät käyttämään väkivaltaa, Komsi sanoo.

Kun ihminen jää kiinni vastaavasta teosta, on se läheisille vaikea paikka. Komsin neuvo on, että tilannetta ei saisi ainakaan pahentaa esimerkiksi toimimalla ensitunteen vallassa tai syyllistämällä.

– Jos et tiedä mitä teet, ota pieni aikalisä. Tilanteesta keskusteleminen on sitä vaikeampaa, mitä enemmän on tunnetilan vallassa. Tilanne ei myöskään koskaan ratkea vain sanomalla, että "tämä on väärin" tai että "miltä sinusta tuntuisi, jos sinulle tehtäisiin näin". Jokainen on varmasti kuullut nämä, Komsi muistuttaa.

Sen sijaan hänen mukaansa kannattaisi lähteä selvittämään esimerkiksi niitä kysymyksiä, miksi teko on tehty, onko eläintä vahingoitettu yksin vai ryhmässä, onko ollut päihteiden vaikutuksen alaisena, oliko teko suunniteltu, miltä se tuntui ja mitkä ajatukset siitä ovat nyt. Tärkeää on selvittää myös, onko tekijä ymmärtänyt, että eläintä sattuu, vai onko esimekiksi raivo ollut niin suuri, että harkintakyky on pettänyt täydellisesti.

– Esimerkiksi eläimiä rääkänneistä lapsista voi kasvaa aikuisia, jotka häpeävät tekoaan myöhemmin, Komsi toteaa.

Jyväskylässä sattuneen tapahtuman tekijöistä ei vielä ole tietoa.