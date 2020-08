Eläkeputken poisto ja ansiosidonnaisen porrastus VM:n rohtoja työllisyyteen

Valtiovarainministeriö (VM) ehdottaa lääkkeiksi työllisyyden parantamiseen muun muassa eläkeputken poistamista ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista. Ministeriö julkaisi perjantaina ehdotuksensa siitä, miten Suomeen saataisiin 60 000 työllistä lisää.

Paketti koostuu ikääntyneitä, opintoetuuksia sekä palveluita ja työttömyysetuuksia koskevista kolmesta kokonaisuudesta.

– Tässä paketissa on toimia, jotka pääsääntöisesti vaikuttavat pitkällä aikavälillä, mutta siinä on myös toimia, jotka vaikuttavat lyhyellä tähtäimellä. Ne liittyvät erityisesti palveluihin ja työttömien töihin auttamiseen, sanoi kansliapäällikkö Martti Hetemäki tiedotustilaisuudessa.

Hetemäen mukaan aiemmista taantumista on opittu, että kerran korkealle noussut työttömyys pyrkii jumittumaan korkealle ja se on tärkeää välttää nyt tässä tilanteessa.

Valtiovarainministeriön tavoitteena on hahmottaa hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamiseksi tarvittavien työllisyystoimien mittaluokkaa ja antaa vaihtoehtoja. Hallitus aikoo asettaa syyskuun puolivälin budjettiriihessä uuden työllisyystavoitteen, joka on suurempi kuin hallitusohjelmassa asetettu 60 000 työllistä.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan ehdotuksessa esitelty ikääntyneiden kokonaisuus toisi noin 30 000 työllistä, palvelut ja työttömyysetuudet 25 000 ja opintoetuuksien kokonaisuus 5 000 työllistä lisää.

– Toivomme, että tämä virkamiesmuistio nyt ohjaa syksyllä työllisyystoimista käytävää keskustelua oikeaan suuntaan sen suhteen, minkä mittaluokan toimia tarvitaan, jos halutaan merkittävää työllisyyden kasvua ja myös minkä mittaluokan uudistuksia meillä on potentiaalia toteuttaa, sanoi johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen tilaisuudessa.

Kärkkäisen mukaan kyse on toimista, joista osa vaatii pitkän valmisteluajan, ja sen takia niiden valmistelun aloittaminen on entistäkin tärkeämpää.

Muutosta tuettaisiin työkykyä vahvistavilla toimilla

Ikääntyneiden työllisyyttä parantavat toimet ovat valtiovarainministeriön mielestä paketin merkittävimmät esitykset.

Ehdotuksen mukaan olisi syytä luopua kaikista varhaisista työelämästä poistumisen väylistä, kuten esimerkiksi paljon puhutuista työttömyysturvan lisäpäivistä eli niin sanotusta eläkeputkesta.

Lisäksi tämä tarkoittaisi VM:n muistion mukaan muun muassa työkyvyttömyyseläkkeitä koskevien erityissäännösten poistamista ja osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä luopumista.

Muutosta voitaisiin tukea työkykyä vahvistavilla toimenpiteillä.

– On hyvä huomata, että paketissa ei ole pelkästään keinoja, joilla tehdään hankalammaksi aikainen eläköityminen tai työttömyysturvalle pääsy, vaan siellä on myös panostuksia työkyvyn ylläpitoon, sanoi erityisasiantuntija Jukka Mattila tiedotustilaisuudessa.

"Vahvalla työhistorialla vahva työttömyysturva"

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa voitaisiin valtiovarainministeriön mukaan porrastaa niin, että lyhyempi työssäolo kerryttää lyhyemmän etuusoikeuden, mutta pitkä työssäolo kerryttää nykymuotoisen etuusturvan. Tässä apuna olisi tulorekisteri.

Normaalisti töissä täytyy olla 26 viikkoa 28 kuukauden aikana, jolloin syntyy oikeus saada 14 kuukautta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Tänä vuonna työssäoloehtoa lyhennettiin väliaikaisesti 13 kalenteriviikkoon.

Vaihtoehto porrastamiselle on laskea etuuden taso esimerkiksi 28 kuukauden tarkastelujaksossa keskimääräisten vakuutettujen palkkatulojen mukaan.

– Molemmissa keskeinen pointti on, että jos ihmisellä on vahva työhistoria, ihmisellä on myös perusteltu syy vahvaan työttömyysturvaan. Jos työhistoria on lyhyempi, vastaavasti turvan taso on joko pienempi tai lyhyempi.

Tämä vaatii muutoksia työttömien työnhakijoiden palvelujärjestelmään. Ministeriö ehdottaa voimakasta panostusta henkilökohtaisiin työvoimapalveluihin ja porrastettua sanktiomallia, joka johtaa toistuvan väärinkäytön jälkeen etuusoikeuden menettämiseen. Pienestä rikkeestä koituisi pieni huomautus tai sakko.

– Tarkoitus ei ole rangaista ihmisiä työnhaussa tapahtuvista epähuomioista. Tarkoitus on ohjata sanktiojärjestelmällä ihmisiä aktiiviseen työnhakuun, Mattila sanoi.

Aikuiskoulutustuesta lainapainotteinen

Valtiovarainministeriö uudistaisi aikuiskoulutustukea tavalla, joka varmistaa sen kohdentumisen nykyistä tarkoituksenmukaisemmin, esimerkiksi siirtymällä lainapainotteiseen tukeen.

– Jos uskottavaa ratkaisua nykyiseen heikkoon kohdentumiseen ei löydetä, aikuiskoulutustuki lakkautetaan ja aikuisiän opiskelun pääasiallisiksi etuuksiksi jäävät omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella sekä opintotuki, VM:n muistiossa todetaan.

Aikuiskoulutustuki ei jatkossa kartuttaisi eläkeoikeutta.

Ministeriö tukisi opiskelujen aikaista työntekoa korottamalla opintotuen tulorajoja.

Vanhanen ei kannata työttömyysturvan porrastamista tässä tilanteessa

Hallituksen on ollut määrä päättää budjettiriihessä toimista, jotka toisivat 30 000 työllistä lisää, mutta koronaepidemian hoitaminen on viivästyttänyt valmistelua. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) on tässä vaiheessa suhtautunut epäilyksellä työttömyysturvan leikkauksiin esimerkiksi ansiosidonnaista työttömyysturvaa porrastamalla, koska hänen mielestään Suomi tarvitsee tällä hetkellä elvyttävää finanssipolitiikkaa ja työttömiä ja lomautettuja on jo nyt koronaviruksen vaikutusten vuoksi paljon.

– Työttömyysturvan muutosten pitää pysyä keinovalikoimassa mukana, mutta sen ajoitus ei nyt ole varmastikaan kohdallaan. Työllisyystoimia tullaan varmasti hakemaan muilta sektoreilta, Vanhanen sanoi Politiikan toimittajien yhdistyksen lounaalla aiemmin tässä kuussa.