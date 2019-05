Elämä koettelee, mutta Hannu Krogerus taistelee: syöpähoidot aloittanut Viitasaaren Tervamäen kappelin isäntä on jo selättänyt kuolemanpelon

Elämä on koetellut muutaman kerran laamanni Hannu Krogerusta toden teolla, mutta hän on säilyttänyt tyyneytensä.

Kuukausi sitten hänet kiidätettiin Keski-Suomen keskussairaalaan kesäpaikaltaan Äänekosken Villa Liinasta, kun keuhkoveritulppa iski äkillisesti.

– Tulehdusarvoni olivat yli 700, eikä semmoisia arvoja ole siinä sairaalassa ennen nähty. Selvisin, sillä sydämeni on vahva, hän sanoo.

Samalla reissulla tuli ilmi toinen sairaus: munuaissyöpä.

– Sekin tuli aivan puskista. Toinen munuaiseni on sökö, täynnä kasvaimia. Veritulpasta selvinnyt mies pitää ensin saada kuntoon, että syöpähoidot voidaan aloittaa. Sitten alkaa taistelu. Kuoleman pelon olen selättänyt jo aikoja sitten.

Kymmenen vuotta sitten Krogerus vietiin keskussairaalaan suoraan Tervamäen kappeliyhdistyksen perustavasta kokouksesta: aivokuume.

– Siitäkin mällistä toivuin, vaikka lähes kaikki siihen sairastuvista joko kuolevat tai jäävät neliraajahalvautuneiksi. Minä sain kokea armon.

Lapsuus Väli-Suomen miehellä oli sujunut suuria huolia vailla. Vuonna 1967 Krogeruksen äiti kuoli viikko sen jälkeen, kun ylioppilaslakki oli laitettu poikansa päähän. Neljä kuukautta sen jälkeen kuoli isä.

– Meitä jäi neljä veljestä, ja veljesyhteys vankistui elämässä eteenpäin vieväksi voimaksi. Lähdimme opiskelemaan hyvät ammatit, sillä toimeen piti tulla omillaan. Tuo yhteys kantaa yhä, jopa niin, että meidän miniät ja rouvat joskus surkuttelevat, että pidämme enemmän huolta toisistamme kuin heistä, Krogerus nauraa.

Työuransa Krogerus on tehnyt yritysten lakiasioiden parissa transaktiojuristina, ensin palkollisena, myöhemmin omassa asianajotoimistossa. Hän on neuvotellut lukuisia yrityskauppoja Suomessa ja ulkomailla.

Krogerus päätti toteuttaa unelmansa omasta yrityksestä Lohja Oy:n ja Wärtsilän fuusion jälkeen vuonna 1993. Asianajotoimisto Krogerus on nykyisin Suomen neljänneksi suurin asianajotoimisto. Se työllistää 105 asianajajaa ja noin 200 henkeä.

Krogerus itse jäi eläkkeelle 2012, muttei jättäytynyt kokonaan sivuun. Hän toimii yhä alan harmaana eminenssinä.

– Vuorineuvokset soittelevat yhä minulle ja kysyvät mielipidettäni riskien hallintaan liittyvissä asioissa. Olen mielelläni mukana jeesaamassa. Olen työurallani saanut oppia, kuinka monet umpisolmut saadaan avattua.

Keski-Suomessa Hannu Krogerus tunnetaan taiteen mesenaattina. Kymmenen vuotta sitten hän rakensi Viitasaaren Suovanlahdelle Tervamäen kappelin, ainutlaatuisen konserttipaikan keskelle luontoa.

– Tämän hulluuden pontimena oli rakkaus Keiteleen maisemaan ja musiikkiin. Olin huomannut, että lahjakkailla nuorilla muusikoilla ei ole mahdollisuutta esiintyä salimaksujen takia. Tervamäki on paikka, jossa vuokraa ei pyydetä. Ainoa vaatimus on, että tasosta ei tingitä.

Kappeli on ollut taiteellinen muttei taloudellinen menestystarina.

– Siellä on ollut käsittämättömän hienoja konsertteja, joissa on ollut olematon määrä yleisöä. Joskus sali on ollut täynnä, mutta liian harvoin. Nyt on vireillä kehittämissuunnitelma, jonka avulla kappelin toiminta saataisiin omillaan pyöriväksi. Lasteni riesaksi sitä en jätä.

Äänekoskelle Krogerus rakensi toissa vuonna vaimonsa Ansaliinan kanssa kesäpaikaksi Villa Liinan Kuhnamon rannalle. Moderniin huvilaan tehtiin autotalli, johon mahtui oma pieni taidegalleria.

– Siellä vaimoni järjestään kesäisin pieniä näyttelyitä, joihin yleisö voi käydä tutustumassa. Viime kesänä oli Kuutti Lavosen töitä, alkavana kesänä esillä on Australiassa asuvan Auli Kontkasen töitä.

Hannu Krogerus on tehnyt töitä isänmaan eteen auttaen sen isoja vientiyrityksiä kansainvälistymään. Hän kertoo saaneensa kerran isänmaaltaan rankasti näpeilleen Venäjä-liitännäisessä liiketoiminnan kehityshankkeessa, kun kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetut lupaukset eivät sitten elinkeinoministeriön virkamiesjohdossa pitäneekään. Suomi menetti yli 80 000 työpaikkaa, ja projektin innoittamana lähes 30 merkittävän kansainvälisen yrityksen jo Suomeen suunnitteilla olleen uuden teollisen tuotantolinjan, pääosin eurooppalaisen autoteollisuuden saksalaisvetoisesta alihankintaklusterista.

Tuo pettymys oli yksi ponnin muuttaa Portugaliin verosopimuksen perässä, muutaman muun vuorineuvoksen tavoin. Toki Suomenkin aikanaan EU:ssa hyväksymä edullinen verokohtelu yksityisen sektorin eläkeläisille ei rankkojen menetysten jälkeen ollut haitaksi.

– Me olemme lähteneet sinne laillisessa järjestyksessä. Minulla oli lähtemiselle omat erityiset perusteeni. Tuskin olisin hengissä, jos en olisi lähtenyt.

Elämä on opettanut Krogerukselle nöyryyttä ja kiitollisuutta.

– Olen saanut tehdä töitä hyödyllisissä tehtävissä ja näköalapaikoilla. Olen saanut myös hyvän perheen.

Hän on oppinut suoruuteen ja näkemään positiivisia asioita myös elämän ikävistä vaiheista.

– Viimeisin sairauteni poiki uskomattoman hienoja kohtaamisia sairasvuoteeni äärellä. Esimerkiksi vanhin veljeni ja nuorin poikani istuivat tuntikausia yhdessä vuoteeni äärellä. Aikaisemmin he eivät olleet näin paljon tekemisissä toistensa kanssa, mutta minkä hienon yhteyden he nyt löysivätkään, Hannu Krogerus sanoo.