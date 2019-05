Eliisa, 45, asui talven pikkuruisessa, sähköttömässä jalasmökissä ja viihtyi loistavasti

Kuuden aikoihin aamulla Eliisa Kiiskinen, 45, herää. Ensimmäiseksi hän sytyttää tulet puulieteen, johon ylettyisi halutessaan sängystään. Seuraavaksi hän astuu ulos ja kantaa avannosta vettä.

Korpilampeen tehdyn avannon äärellä on hyvä tarkkailla, millainen päivä on tulossa. Minkä värinen taivas on, mistä suunnasta tuuli käy? Pienet muutokset huomaa, kun maisemaa tarkkailee joka päivä.

Aamukahvin juotuaan Kiiskinen lähtee joko töihin tai treenaamaan koiriaan. Jos on kova pakkanen, hän lisää päivän aikana puita lieteen ainakin kolme kertaa.

– Täällä kaikki on hidasta. Ei kovin työlästä mutta hidasta, hän sanoo.

– Tekeminen on jatkuvaa pikkupuuhastelua. Haen puita, annan koirille ruokaa. Koko ajan kuljen johonkin ja kannan jotakin käsissäni.

Tämä kaikki sopii Eliisa Kiiskiselle oikein hyvin. Hän on asunut talven 17 neliön kokoisessa sähköttömässä jalasmökissä Lieksassa ja on vakuuttunut, että viettää siellä seuraavankin talven.

Sanomalehti Karjalainen teki jutun Kiiskisestä viime kesänä. Silloin hän asui vanhassa hirsitalossa, joka seisoo vaaran päällä kilometrin päässä jalasmökistä. Siellä Kiiskinen on asunut jo kahdeksan vuotta.

Hän muutti autioituneeseen taloon Lieksan syrjäseudulle Hämeenlinnan kupeesta Janakkalasta, koska kaipasi rauhallista elämää ja hyviä olosuhteita koiravaljakkoharrastukselleen.

Talossa on sähköt, mutta muuten se on alkeellinen. Vietettyään kesän äitinsä omistamalla pienellä mökillä hän päätti asua siellä nyt myös talven.

– Tämä on huomattavasti parempi ja helpompi talvikoti. Tämä on niin pieni, että täällä on hetkessä 25 astetta lämmintä. Kylmimmillään täällä on ollut 15–16-asteista eli sellaista kuin talolla oli koko ajan.

– Tämä on tällainen talvipesä.

Kaikki on sujunut hämmentävän hyvin, Eliisa Kiiskinen summaa, kun Karjalainen palasi kysymään, kuinka talvi on sujunut. Mitään isoja vastoinkäymisiä ei ole ollut.

– Oikeastaan suurin ongelma on liittynyt valjakkoharrastukseen. Urat eivät meinaa pysyä millään auki, kun lunta on tullut niin paljon.

Kiiskisellä on 22 valjakkokoiraa, alaskanhuskyjä. Hän on kilpaillut lajissa aktiivisesti, mutta nyt kahtena talvena hän on ajanut vain ”omana hupinaan”. Koirat viihtyvät mainiosti isossa ulkotarhassaan.

Talo ja mökki sijaitsevat Viekin kylän takana. Talveksi koko seutu vajoaa hiljaisuuteen. Vuodenvaihteeseen asti Kiiskinen kuuli hakkuiden ääniä, sitten ei enää niitäkään.

Keskitalvi oli pimeä. Mökissä ei ole edes ulkovaloa. Kiiskistä totaalinen pimeys ei kuitenkaan ahdistanut. Tähtiin ei kyllästy koskaan, ja lisäksi taivas näyttää värejään.

– Sininen hetki ja vaaleanpunaiset aamut, eivät ne mitään pimeitä ole.

Mökissä on paristokäyttöisiä led-lamppuja. Alussa Kiiskinen käytti niitä enemmän, mutta sitten hän tottui hämärään ja oppi tuntemaan mökkinsä nurkat.

– Onhan tämä sellaista hämäränhyssyä koko ajan.

Eliisa Kiiskinen nauttii yksin-olosta, mutta ei hän erakko ole. Hän työskentelee henkilökohtaisena avustajana Nurmeksessa kolmena päivänä viikossa. Kerran viikossa hän autoilee äitinsä luokse Lieksan keskustaan. Siellä hän pesee myös pyykkinsä.

Internetyhteys toimii, ja läppärin virtapankin Kiiskinen käy lataamassa talollaan kilometrin päässä. Sieltä hän tuo myös polttopuut ja koirien ruoat.

Mökissä on sauna, joka nielaisee 17 neliöstä arviolta seitsemän.

– Sisäsauna on luksusta. Talolla on vain pihasauna, Kiiskinen sanoo.

Avannosta hän kantaa peseytymisvedet sekä koirien vedet, mutta oman juomavetensä hän tuo kanistereilla muualta.

Rutiinit ovat tärkeitä. Jos niistä hellittää, ei kohta ole lämmintä tai vettä. Tulisija ei ole varaava, mikä tarkoittaa, että jos Kiiskinen olisi koko päivän poissa, hän palaisi kylmään mökkiin.

Kulunut talvi tarjoili myös 30 asteen paukkupakkasia.

– Oli hyvä, että tuli kovia pakkasia. Muuten en olisi tiennyt, miten täällä menee pakkasella. Pienintäkään ongelmaa ei ollut.

Avanto pysyi auki styroksikannen ansiosta. Pahimmilla pakkasilla mökissä oli emännän lisäksi kahdeksan koiraa, vaikka alaskanhuskyt eivät vähästä säikähdä.

Vähällä toimeen tuleminen ei vaadi hirveitä ponnisteluja, Eliisa Kiiskinen vakuuttaa.

– Tämä on aika tavallista elämistä, ei mitään valtavaa seikkailua.

– Ei ole tarvinnut kituuttaa.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Karjalaisessa 24.3.2019.

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen perjantain 31.5. näköislehdessä. Lue koko näköislehti tästä.