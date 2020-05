Elina Ravantti ulkoministeriön uudeksi viestintäjohtajaksi – ympäristöministeriön kansliapäälliköksi Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski

Ulkoministeriö on pitkäksi venyneen nimitysprosessin jälkeen saanut uuden viestintäjohtajan. Tehtävään on tänään nimitetty Elina Ravantti, joka siirtyy ministeriöön Yleisradiosta kesäkuussa. Toimikausi on viisivuotinen.

Ravantilla on taustallaan pitkä kokemus media-alasta, viestinnästä ja johtamisesta.

Viestintäjohtajan paikka vapautui, kun tehtävää aiemmin hoitanut Jouni Mölsä siirtyi tasavallan presidentin kansliaan.

Haku jouduttiin kertaalleen uusimaan, koska hakuilmoitukseen oli tullut muotovirheitä.

Damski toiminyt Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana vuodesta 2016

Valtioneuvosto on nimittänyt ympäristöministeriön kansliapäälliköksi filosofian tohtorin Juhani Damskin. Damski siirtyy ympäristöministeriöön Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan tehtävästä.

Damskin kausi kansliapäällikkönä alkaa kesäkuun alussa ja päättyy 31. toukokuuta 2025.

Kansliapäällikkönä Damski johtaa, kehittää ja valvoo ympäristöministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikön tehtävänä on myös varmistaa ympäristöministeriön ja ympäristöhallinnon sujuva yhteistyö muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen kanssa.

Ympäristöministeriön kansliapäällikön tehtävää haki 23 henkilöä.

Damski on työskennellyt Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana vuodesta 2016. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa liikenne- ja viestintäministeriössä liikenneneuvoksena ja yksikön päällikkönä sekä Ilmatieteen laitoksessa eri tehtävissä.