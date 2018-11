Elinkautista istutaan keskimäärin 15 vuotta: Jämsäläinen Jarmo Björkqvist hakee ehdonalaiseen – nämä asiat vaikuttavat vapauttamiseen

”Björkqvist kunnioittavimmin pyytää, että hovioikeus elinkautisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain mukaisesti vapauttaisi hänet ehdonalaiseen vapauteen ja tarpeen niin ­vaatiessa määräisi hänet tätä ennen valvottuun koevapauteen.”

Puolisonsa murhasta elinkautista vankeusrangaistusta nyt yli 12 vuotta vankilassa istunut jämsäläinen Jarmo Björkqvist on yksi niistä 18 elinkautisvangista, jotka ovat tänä vuonna hakeneet vapauttamista Helsingin hovioikeudelta.Vapautua voi, kun istumista on takana 12 vuotta tai 10 ­vuotta, jos rikokseen on syyllistynyt alle 21-vuotiaana. Keskimäärin elinkautista istutaan Suomessa nykyisin 14 vuotta ja kahdeksan kuukautta.

– Huomioon otetaan muun muassa rangaistukseen johtanut rikos tai rikokset, kuinka tuomittu on käyttäytynyt vankilassa ja käyttänyt aikaansa ja onko millainen vaara, että hän vapauduttuaan syyllistyy henkeen ja terveyteen kohdistuvaan rikokseen, hovioikeudenneuvos Jaakko Rautio Helsingin hovioikeudesta luonnehtii.

Kaikille vapauttamistaan vaativille elinkautisvangeille tehdään väkivaltarikosten uusimisriskiarvio, jonka lopputulos vaikuttaa hovioikeuden vapauttamisratkaisuun. Arviossa riski määritellään joko matalaksi, keskitasoiseksi tai korkeaksi.

– Neljännes on matalaa, puolet keskinkertaista ja neljännes korkeaa riskitasoa. Jokaisen riski on toki korkeampi kuin kansalaisen keskimäärin, kertoo psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma.

Vaikka Suomessa elinkautinen tuomio ei ole kirjaimellisesti elinkautinen, eivät vapauttamiset ole läpihuutojuttuja. Pisimpään Suomessa istuttu elinkautinen vankeusrangaistus kesti 22 vuotta. Helsingin hovioikeus on vastannut keskitetysti vapauttamisista lokakuusta 2006, josta lähtien hakemuksia on 12 vuoden aikana tullut 264 runsaalta sadalta eri elinkautisvangilta. Jos hakemus hylätään, on vapauttamista mahdollista hakea uudestaan vuoden kuluttua.

Hakemuksista on hyväksytty 120 ja hylätty 67. Osan käsittely on rauennut tyypillisesti siksi, että hakemus on peruttu tai yksittäisissä tapauksissa hakija on kuollut.

Hovioikeuden rinnalla myös presidentillä on edelleen kaikenlaisten rikosten armahdusoikeus, joskin presidentti Sauli Niinistö on esittänyt sen poistamista. Eri rikoksista tuomitut ovat osoittaneet Niinistölle maaliskuun 2012 jälkeen 537 armahdusanomusta, joista vain 20 on saanut myönteisen päätöksen. Yhtäkään elinkautisvankia Niinistö ei ole armahtanut.

Elinkautista vankeustuomiota suorittavien määrä on pysynyt viime vuodet noin 200 vangissa. Elinkautisten määrä nousi voimakkaasti sen jälkeen, kun ”varttihullujen” eli mielentilatutkimuksessa alentuneesti syyntakeisiksi todettujen rangaistuksen mittaamiskäytäntö muuttui. Aiemmin rangaistukseen tuli neljänneksen lievennys, mutta 2004 jälkeen mahdollistui maksimirangaistukseen tuomitseminen.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen pitää elinkautista kriminaalipoliittisesti perusteltuna rangaistusmuotona. Hänen mukaansa järjestelmässä on riittävä jousto, kun ehdonalaiseen vapauteen voi päästä keskimäärin 14 vuoden istumisen jälkeen.

– Jo sitä ennen voi päästä valvottuun koevapauteen. Rangaistuksen loppuosan voi suorittaa avolaitoksissa, mikä sekin pehmentää rangaistusta. Jos tappaa murhan tunnusmerkistön täyttävällä tavalla, on ansainnut perustellusti elinkautisen vankeusrangaistuksen. Elinkautisen välttää kätevästi, kun ei tapa toista, Tolvanen summaa.

Jarmo Björkqvist, 52, hakee ehdonalaiseen nyt ensimmäistä kertaa. Hovioikeudelle lokakuun alussa jättämässään hakemuksessa hän perustelee vapauttamispyyntöään muun muassa moitteettomalla vankeusajan käytöksellä ja säntillisellä rangaistusajan suunnitelman noudattamisella.

Hänen mukaansa vapauttamista puoltaa se, ettei päihdeongelmaa ole. Vankeusaikansa hän on käyttänyt aktiivisesti opiskeluun. Tällä hetkellä hän opiskelee Itä-Suomen yliopistossa pääaineenaan tietojenkäsittelyä. Filosofian maisterin tutkinnon on määrä valmistua ensi vuoden aikana. Suoritettuina ovat jo luonnontieteiden kandidaatin sekä liiketalouden approbatur-tutkinnot. Ennen vankeustuomiota mies oli kouluttautunut insinööriksi.

Björkqvist syyllistyi henkirikokseen heinäkuussa 2006 Jämsässä surmaamalla puolisonsa perheen kodissa 69 veitseniskulla. Tapaus sai aikanaan runsaasti julkisuutta ja kosketti keskisuomalaisia laajasti, sillä surmattu 31-vuotias Paula Björkqvist toimi Jämsän kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja oli nimetty keskustan ehdokkaaksi 2007 eduskuntavaaleihin.

Myös oikeusprosessi oli monivaiheinen. Käräjäoikeudessa Björkqvist ei kertomansa mukaan muistanut tekoaan, mutta ennen hovioikeuden istuntoa muisti palautui. Poikkeuksellinen oli myös Bjökqvistin vankilassa kirjoittama analyyttinen tunnustuskirje, jonka hän julkaisi internetissä. Siinä hän kertoi yksityiskohtaisesti näkemyksiään tapahtumista ja siihen johtaneista asioista sekä antoi myös parisuhdeneuvoja.

Enää Björkqvist ei halua käsitellä asioita ja vapauttamishakemustaan julkisuudessa – hän perusteli kieltäytymistään Keskisuomalaisen haastattelupyynnöstä sillä, ettei halua aiheuttaa asianosaisille kärsimystä.

Vaikka hovioikeus päätyisi Björkqvistin vapauttamiseen, se ei toteudu lähiaikoina, sillä asioiden keskimääräinen käsittelyaika hovioikeudessa on noin vuosi. Pitkän käsittelyajan taustalla ovat Rikosseuraamuslaitoksen viipyvät lausunnot, joita ilman hovioikeus ei voi asioita ratkaista. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on kanteluratkaisuissaan moittinut lausuntojen liian pitkää kestoa lainvastaiseksi.

Tuorein ratkaisu on annettu syyskuussa. Kantelijana oli elinkautisvanki, joka oli laittanut vapauttamishakemuksensa vireille marraskuussa 2016. Hovioikeus oli saanut Rikosseuraamuslaitoksen lausunnon asiasta lokakuussa 2017 ja ratkaisut asian maaliskuussa 2018.

Rikosseuraamuslaitos on perustellut viivettä muun muassa suurella työmäärällä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan voimavarojen riittämättömyys ei kuitenkaan ole hyväksyttävä peruste lainvastaiselle menettelylle, sillä viranomaisen vastuulla on järjestää toimintansa siten, että kiireellisenä käsiteltävät ­asiat hoidetaan tarvittaessa ennen muita työtehtäviä.

Rikosseuraamuslaitoksen lakimiehen Esa-Pekka Hännisen mukaan prosessia on sittemmin kehitetty jouhevammaksi.