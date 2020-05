Elinkeinoelämän mukaan olisi "äärimmäisen tärkeää" saada uusi yritystuki kesäkuussa käyttöön

Suora kustannustuki olisi tärkeää saada yritysten käyttöön jo ensi kuun aikana, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton yrittäjyysasioista vastaava johtaja Jouni Hakala. Vielä on hänen mukaansa epävarmaa, riittävätkö tukitoimet estämään mittavan konkurssiaallon.

Hallitukselta odotettiin torstaina tietoa uudesta yritystuesta, mutta moni kysymys oli jäänyt yhä auki edellispäivän neuvotteluissa. Vielä ei esimerkiksi tiedetä, millä kriteerein kustannustukea myönnetään. Lintilän mukaan tavoitteena on saada valmista touko-kesäkuun vaihteessa.

EK:n Hakala pitää hyvänä, että hallitus on tehnyt periaatepäätöksen kustannustuesta, jota myönnettäisiin kiinteiden kustannusten ja henkilöstömenojen kattamiseen. Tukea myönnettäisiin tällä tietoa kahden kuukauden menetyksistä, mutta järjestelmää voidaan käyttää tarvittaessa myöhemmin uudelleen.

– Olisi äärimmäisen tärkeää saada yrityksille tukimuoto käyttöön kesäkuun aikana. Kriisi on kuitenkin ollut käynnissä jo kaksi kuukautta, Hakala sanoo STT:lle.

Työntekijäpuolella SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta kaipaa kuitenkin vaikutusarvioita työpaikkojen pelastamisesta. Kaukoranta kritisoi hallituksen suunnitelmia Twitterissä, koska kriisin jatkuessa kannattaisi siirtyä kohti liiketoimintaa uudistavia kehittämistukia.

– Nyt tämä meni väärin päin: kriisin pitkittyessä Business Finland -tukia ajetaan alas ja korvataan säilyttävillä tuilla, Kaukoranta kirjoittaa.

Veronmaksajaa hänen mukaansa helpottaisi, jos tuessa olisi jonkinlainen takaisinmaksumekanismi.

Kuinka paljon yritys voi saada kaikkiaan tukea?

Suoraa kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta.

Tukien yhteensovittamisessa on EK:n Hakalan mukaan vaaran paikka, sillä se voi herättää yrittäjissä tunteita epäoikeudenmukaisuudesta.

– Nyt määritelty tuen enimmäissumma 200 000 on lopulta aika pieni vähän isommille yrityksille. Esimerkiksi komission asettamat enimmäissummat valtion riskirahoitukselle ovat noin 800 000 euroa.

EK:ssa toivotaankin, että hallitus määrittelisi, kuinka paljon yritys voi kaikkiaan saada tukea. Esimerkiksi Tanskassa, jossa järjestelmä on erittäin joustava, yksittäinen yritys voi hänen mukaansa saada tukea jopa 8 miljoonaa euroa.

Pienimmät yritykset suurimmassa vaarassa

Yritystuilla pyritään pelastamaan työpaikkoja ja estämään yritysten konkursseja.

Kuukausien taloudellinen epävarmuus johtaisi Hakalan mukaan todennäköisesti mittavaan konkurssiaaltoon. Akuutein konkurssiuhka näyttää painottuvan pieniin yrityksiin, koska niillä ei ole samanlaisia puskureita pahan päivän varalle kuin isommilla.

– Olemme olleet nykytilanteessa noin kaksi kuukautta, ja hallitus on tehnyt ihan hyviä päätöksiä avata yhteiskuntaa hiljalleen. Tämä on kuitenkin globaali ongelma ja se mitä tapahtuu ulkomailla on yhtä tärkeää.

Keskeistä on hänen mukaansa se, että kustannustuki saadaan käyttöön nopeasti.

– Jos me pystymme palaamaan hiljalleen kohti normaalia ja säilyttämään turvallisuuden ja luottamuksen, konkurssiaalto tulee olemaan paljon pienempi. Tarvitaan turvallisuutta lisääviä toimia niin yhteiskunnalta kuin yrityksiltäkin.