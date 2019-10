Elinluovutustahdon kertominen on helppo tapa tehdä hyvää – varsinkin siirtomunuaisista pulaa

Elinluovutustahdon kertominen on helppo tapa tehdä hyvää, muistuttaa Munuais- ja maksaliitto. Aihe on ajankohtainen, sillä kuluvalla viikolla on vietetty Elinsiirtoviikkoa.

Siirrettävistä elimistä on jatkuva pula. Suomessa elinsiirtoa odottaa yli 550 ihmistä, joista munuaissiirtoa odottavia on yli 470.

Noin miljoona suomalaista on allekirjoittanut elinluovutuskortin.

– Elinluovuttaja voi pelastaa kuuden ihmisen hengen, kertoo Munuais- ja maksaliiton viestintäpäällikkö Petri Inomaa.

Hänen mukaansa on myös hyvä muistaa, että on todennäköisempää, että itse saa sairauden, jonka ainoa hoito on elinsiirto, kuin että itse toimisi elinluovuttajana.

Jokainen on elinluovuttaja, jos ei ole kieltänyt sitä. Tahto kuitenkin pyritään selvittämään ja siitä keskustellaan omaisten kanssa.