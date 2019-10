Elinsiirtoja Suomessa ehkä jopa ennätysmäärä tänä vuonna – varsinkin siirtomunuaisista pulaa

Elinsiirtoja tehdään Suomessa tänä vuonna ehkä jopa ennätysmäärä, kertoo Munuais- ja maksaliiton viestintäpäällikkö Petri Inomaa.

Hänen mukaansa syyskuun loppuun mennessä elinsiirtoja oli tehty 340.

– Jos tämä tahti jatkuu, vuodesta tulee Suomessa tosi hyvä tai jopa ennätysvuosi. Yleensä elinsiirtoja tehdään vuosittain alle 400.

Silti odotusjonoissa on nytkin enemmän ihmisiä kuin luovutettavia elimiä on saatavilla.

– Jonossa olevista ehtii menehtyä Suomessa 5–10 prosenttia, kun elimistö ei enää kestä odotusta.

Inomaan mukaan varsinkin munuaisen siirrossa sopivan kudostyypin löytäminen on tärkeää. Siirtomunuaisen keskimääräinen odotusaika on pari vuotta, mutta odotus saattaa kestää neljäkin vuotta. Jotkut onnekkaat toisaalta saavat uuden munuaisen jo parissa kuukaudessa.

Siirtomunuaisen saaneilla hyvä ennuste

Varsinkaan munuaisten siirroissa ei ole tarkkaan ottaen kyse jonosta.

– Leikkauksia tehdään kudostyypin sopivuuden mukaan. Myös munuaisen tarpeen kiireellisyys ja luovuttajan ikä vaikuttavat. Jos luovuttaja on ikääntynyt, munuaista ei siirretä nuorelle, viestintäpäällikkö Inomaa täydentää.

Mikäli sopiva munuainen löytyy, ennuste on hyvä. Suomessa leikkauksella siirretyistä munuaisista toimii vuoden kuluttua niinkin iso osa kuin 94 prosenttia.

– Siirtomunuaisen saaneista puolet on hengissä vielä 20 vuoden kuluttua – ja silloinkin kuolinsyy on saattanut olla jokin muu kuin munuaisen pettäminen, Inomaa kertoo.

Valtaosa valmis elimen luovuttajaksi

Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että elinluovutustahdon kertominen on helppo tapa tehdä hyvää. Aihe on ajankohtainen, sillä kuluvalla viikolla on vietetty Elinsiirtoviikkoa.

Siirrettävistä elimistä on jatkuva pula. Suomessa elinsiirtoa odottaa yli 550 ihmistä, joista munuaissiirtoa odottavia on yli 470.

Noin miljoona suomalaista on allekirjoittanut elinluovutuskortin.

– Elinluovuttaja voi pelastaa kuuden ihmisen hengen, Inomaa korostaa.

Hänen mukaansa on myös hyvä muistaa, että on todennäköisempää, että itse saa sairauden, jonka ainoa hoito on elinsiirto, kuin että itse toimisi elinluovuttajana.

Suomessa jokainen on elinluovuttaja, jos ei ole sitä kieltänyt. Tahto pyritään selvittämään ja siitä keskustellaan omaisten kanssa.

– Keväällä tehdyn gallupin tulosten mukaan kahdeksan prosenttia Suomen aikuisista ei hyväksy elintensä käyttöä elinsiirrossa. Kuoleman jälkeen otettavien elimien siirtoon on valmis 85 prosenttia vastanneista, Inomaa täydentää