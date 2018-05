Elinvoimaansa eniten kasvattaneet kaupunkikeskustat ovat Oulu, Tampere ja Espoo

Oulun kaupungin elinvoima on kasvanut eniten viime vuoteen verrattuna, kertoo Elävät Kaupunkikeskustat -yhdistys. Tämän vuoden elinvoimalaskennassa Oulun 8,55 prosentin muutoksen jälkeen hopeasijalle sijoittui Tampere 7,97 prosentin kasvulla ja pronssille Espoo 7,93 prosentin kasvun voimin.

Julkistuksen mukaan kasvukeskusten keskukset vahvistuvat. Varsinkin lauantaisin auki olevat yritykset valuvat entistä enemmän keskustojen reuna-alueilta ydinkeskustoihin.

Elinvoimamittaus toteutetaan seuraamalla kaupunkien keskustojen liiketilojen käyttöä. Kaupunki on sitä elinvoimaisempi, mitä enemmän siellä on lauantaina auki olevia yrityksiä ja mitä vähemmän siellä on tyhjiä liiketiloja.

Ketään tuskin häkellyttää se, että suurissa kaupunkikeskustoissa pääsee palvelujen ääreen helposti myös lauantaisin. Yllättävämpää sen sijaan on 20 000 asukkaan Pietarsaaren sijoittuminen heti Espoon ja Vantaan jälkeen: Pietarsaaren keskustan yrityksistä 65,7 prosenttia on auki myös lauantaisin.

Käytössä olevia liiketiloja oli eniten Mikkelissä, jossa vain 3,9 prosenttia liiketiloista oli tyhjillään. Toisena tuli Helsinki 5,2 prosentin tyhjien liiketilojen osuudella ja kolmantena Vantaa, jossa osuus oli 5,3 prosenttia.

– Arvelemme, että Helsinki on Pohjoismaiden elinvoimaisin pääkaupunkikeskusta. Olisi todella kiinnostavaa päästä tekemään samanlainen mittaus Oslossa, Kööpenhaminassa, Tallinnassa ja Tukholmassa. Se olisi keskustatutkimuksen kannalta huikea juttu, kertoo Pokko Lemminkäinen, Elävät Kaupunkikeskustat -yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Yhteensä elinvoimalaskentaa suoritettiin 34 suomalaisessa kaupunkikeskustassa. Tulokset suhteutettiin kaupungin asukaslukuun.