Elli Aaltonen ja Tuomas Kurttila vaativat tiukempaa keinoja lastensuojelun valvontaan – sosiaalityöntekijät valvovat nyt omaa työnantajaansa

Lastensuojelupalveluissa paljastuviin epäkohtiin on puututtava nykyistä tehokkaammin, ja palveluiden valvonta pitää keskittää yhdelle valtion viranomaiselle, vaativat Tampereen yliopiston työelämäprofessori Elli Aaltonen ja Helsingin Ensi-kodin toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila.

Aaltonen ja Kurttila kirjoittavat Uutissuomalaisen debatissa, että valvonta on nykyisin hajanaista, kun vastuu on jaettu kuudelle aluehallintovirastolle, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle sekä kunnille.

Ongelmallista on, että kunnan sosiaalityöntekijä valvoo omaa työnantajaansa.

– Kun lapsi ja nuori on sijoitettu kunnan organisaation ulkopuoliseen yksikköön, on sosiaalityöntekijällä edes teoreettinen mahdollisuus valvoa ja arvioida sijaishuollon laatua. Kun lapsi ja nuori on kunnan omassa yksikössä, sosiaalityöntekijä valvoo ja arvioi oman työnantajansa toimintaa, Aaltonen ja Kurttila huomauttavat.

Käytännössä lastensuojelun valvonta perustuu paljolti palveluntuottajien omavalvontaan, viranomaisten pistokokeisiin tai lasten ja nuorten tekemiin valituksiin, joista jopa 80 prosenttia paljastuu aiheellisiksi.

Julkisuuteen epäkohdat nousevat yleensä vasta, kun oikeusasiamies tai oikeuskansleri antavat niistä moitteita.

Jatkossa valvonta pitäisi Aaltosen ja Kurttilan mielestä keskittää yhdelle valtion viranomaiselle, jolla on riittävästi henkilökuntaa. Myös epäkohtiin puuttumista pitäisi kiristää.

– Valvonnassa tulisi siirtyä alkuohjauksen jälkeen suoraan huomautukseen ja sitä vahvempien toimenpiteiden käyttöön. Toivottavaa on, että mahdollisimman pian perustettava valtion lupa- ja valvontaviranomainen Luova pystyy uudistamaan lastensuojelun valvonnan, Aaltonen ja Kurttila kirjoittavat Uutisuomalaisen debatissa.

