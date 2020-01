Elomatic rekrytoi Jyväskylään jatkuvasti uutta väkeä – JAMK ja yliopisto ovat tuottaneet firmalle monta ammattilaista

Jos olet teollisen suunnittelun ammattilainen tai asiantuntija ja etsit Keski-Suomesta töitä, kannattaa ottaa yhteyttä Elomaticiin, kannustavat toimialajohtaja Timo Martikainen ja liiketoimintajohtaja Olli Schemeikka.

Elomaticin Jyväskylän yksikön rekrytointi on ollut viime vuodet aktiivista. Joka vuosi on palkattu uusia ihmisiä.

Varsinkin Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja yliopisto ovat tuottaneet monta ­elomaticilaista.

– JAMK on ollut meille merkittävä kumppani. Tarjoamme opiskelijoille kesätöitä, harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöitä. Moni meille tullut on tänne myös jäänyt. Meillä on oma sabluuna ja hyvät resurssit jatkokouluttaa vastavalmistuneet tarvitsemiksemme osaajiksi, Schemeikka sanoo.

Nuoria työnhakijoita löytyy paremmin, mutta kokeneiden projektipäälliköiden ja pääsuunnittelijoiden houkutteleminen Jyväskylään vaatii enemmän työtä. Hyvän työnantajan maine kuitenkin auttaa asiassa. Lisäksi tulijoilla on yleensä joku kiinnekohta Keski-Suomeen.

Olli Schemeikka (vas.) ja Timo Martikainen sanovat, että Elomatic ei tee Jyväskylän Paviljongissa suoria rekrytointeja, mutta kaikkien kiinnostuneiden kannattaa rekrymessujen osastolla käydä. Kuva: Tiina Mutila

Elomatic tekee asiakkailleen yhä kokonaisvaltaisempia projekteja, joten työntekijöiltäkin vaaditaan entistä enemmän kokemusta ja monialaista osaamista.

– Osaaminen kasvaa kokemuksen myötä. Esimerkiksi projektipäällikön pitää hallita asiakasyrityksen toimintavavat, mutta lisäksi on tultava ihmisten kanssa toimeen, Martikainen toteaa.

Jyväskylää, kuten myös Turun seutua, vaivaa pula diplomi-insinööreistä.

Turussa tilanne helpottuu, kun siellä käynnistyy pian tekniikan korkeakouluopetus. Samaa Martikainen toivoisi myös Jyväskylään.

– Voisiko olla mahdollista, että Tampereen yliopiston tekniikan opinnoista osan voisi tulevaisuudessa suorittaa Jyväskylässä, hän ehdottaa.

Lue myös: Rekrymessut täyttävät Jyväskylän Paviljongin ensi viikolla

Elomatic osallistuu Jyväskylän rekrymessuille kolmatta kertaa. Yritys on aktiivisesti mukana myös esimerkiksi oppilaitosten omissa rekrytapahtumissa.

– Olemme esillä, koska haluamme, että Elomatic tunnetaan keskisuomalaisena työpaikkana. Kaltaisemme asiantuntijatalo ei tee messuilla suoria rekrytointeja, vaan tarkoitus on tulla tutuiksi työnhakijoiden kanssa, Schemeikka sanoo.

– Asiantuntijan rekrytointi on pitkä prosessi. Meillä jokainen töitä hakenut haastatellaan, koska rakennamme kaikille uusille työntekijöille henkilökohtaisen kehittämispolun. Teemme isot panostukset uusiin ihmisiin, sillä jos löydämme hyvän suunnittelijan, haluamme pitää hänestä kiinni, Martikainen lisää.

Teknisellä alalla on työnhakijan markkinat

Elomatic työllistää tällä hetkellä noin 1 100 työntekijää, joista valtaosa, noin 850, työskentelee Suomessa. Jyväskylä on Elomaticin toiseksi suurin toimipiste. Siellä on töissä vajaat 300 ihmistä, joista suurin osa on suunnittelijoita.

Edelliset 3–4 vuotta ovat olleet Elomaticille vahvan kasvun aikaa ja uusia ihmisiä on rekrytoitu etenkin Suomessa. Vuonna 2019 Elomatic palkkasi 151 uutta työntekijää. Henkilöstöjohtaja Marja Salenius-Ranki sanoo, että Elomatic hakee etenkin teknisen alan asiantuntijoita.

– Juuri nyt on työnhakijan markkinat, Salenius-Ranki huomauttaa.

Ammattilaisten houkuttelemiseksi työnantajan on erotuttava kilpailijoista. Salenius-Ranki sanoo, että Elomatic haluaa olla kokonaisvaltaisesti hyvä työnantaja.

– Tarjoamme kehittymismahdollisuuksia, viihtyisän työympäristön ja panostamme positiviiseen työntekijäkokemukseen ja työntekijöiden hyvinvointiin, hän luettelee.

Työntekijät viihtyvät Elomaticilla pitkään, mutta vaihtuvuuttakin on. Siinä ei Salenius-Rankin mukaan ole mitään pahaa, päinvastoin.

– Aika moni elomaticilainen on vuosien varrella siirtynyt asiakasyritystemme palvelukseen. Se on vain hyvä, koska silloin linkki Elomaticiin säilyy. Myös paluumuuttajia on paljon. Sekin on meidän kannaltamme positiivista, sillä muiden palveluksessa työskennelleiden asiantuntemus on toisissa ympyröissä vain monipuolistunut.

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen Rekry, työelämä ja koulutus 2020 -liitteessä. Voit lukea koko liitteen tästä.