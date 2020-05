Elonen avaa kaikki kahvilansa heti kesäkuun alussa – tänään Jyväskylässä jonotettiin pullarekalle: "Halusimme torjua hävikkiä"

Elonen avaa kaikki kahvilansa kesäkuun alussa.

– Avaamme kahvilat heti kesäkuun alussa, mutta mahdollisesti rajoitetuin aukioloin, toimitusjohtaja Jari Elonen kertoo.

– Oma kantani on, että liiketoiminta on saatava järjen kanssa käyntiin, toki terveystilanne tarkasti huomioiden.

Lauantaina Jyväskylässä jonotettiin kuitenkin vielä yrityksen "pullarekalle", josta myytiin muun muassa kakkuja ja leivonnaisia pakastekontista suoraan autoon. Päivän aikana rekalla kävi Elosen arvion mukaan noin 400-500 asiakasta.

- Olen tyytyväinen. Päivä oli onnistunut ja tapahtumassa mukava tunnelma, Jari Elonen kiittää.

Kevään mittaan Elosen varastoon on jäänyt muun muassa kakkuja ja leivonnaisia raakapakasteina – sellaisia, joita tavallisesti käytetään ravintoloissa ja hotelleissa.

- Halusimme tällä tavalla torjua ruokahävikkiä ja saada tavaraa liikkeelle. Osa tuotteista on sellaisia, ettei niitä muuten ole vähittäismyynnissä.

Vastaava tapahtuma järjestettiin Jämsässä kolme viikko sitten.

Kahviloiden sulkeminen ja myynnin vähentyminen on koetellut jämsäläisyritystä. Merkittävä osa henkilökunnasta on yhä koronan takia lomautettuna.

– Toimitamme leipää esimerkiksi seitsemälle kaupungille. Kun koulut ja moni muu laitos on ollut kiinni, on paljon jäänyt myymättä. Mutta onneksi meillä on sopimusvalmistusta, leipomot ja kahvilat. Yrityksellä on useampi tukijalka, se auttaa tässä tilanteessa, Elonen kertoo.

Elonen Oy Leipomo työllistää yhteensä noin 190 ihmistä, heistä noin 120 leipomolla Jämsässä. Elosella on lisäksi kahviloita ja myymäläleipomoita Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla.