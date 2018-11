Emme ota kantaa rokotuksiin, ne ovat jokaisen yksityisasia, sanoo rukoushuoneliitto LFF:n puheenjohtaja

Rukoushuoneliitto LFF:n puheenjohtaja Jens Björklund sanoo STT:lle, että liitosta ei ole oltu yhteydessä rukoushuoneisiin tuhkarokon tai rokottamisen tiimoilta. Pohjanmaalla tuhkarokkoon sairastunut lapsi osallistui Risöhällin rukoushuoneen tapahtumiin sunnuntaina.

Pietarsaaren johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström sanoo, että esikoulussa ja päiväkodissa olleet altistuneet on pääosin on saatu kiinni, mutta rukoushuoneella sunnuntaina olleet yritetään yhä tavoittaa.

– Se on haastavampaa, koska heistä ei ole olemassa nimilistoja, hän sanoo.

Björklund sanoo, että LFF ei ota millään tavalla kantaa rokotuksiin.

– Ne eivät kuulu tehtäväämme tai agendaamme. Emme ota niihin kantaa, emme puolesta tai vastaan. Ne ovat jokaisen yksityisasia.

Risöhällin rukoushuone on yksi LFF:n yhdeksästä rauhan- ja rukoushuoneyhdistyksestä. LFF on ruotsinkielinen, itsenäinen rauhansanalainen liitto. Rauhansanalaisuus on lestadiolaisen herätysliikkeen suuntaus.

"He näkevät mieluummin, että lapset sairastavat tuhkarokon"

Pohjanmaalla sijaitsevassa Luodon esikoulussa on ollut ilmeisesti ainakin kymmenen rokottamatonta lasta, sanoo lastentautien ylilääkäri Andreas Blanco Sequeiros Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluyhtymästä STT:lle.

Eilen kerrottiin, että Pohjanmaalla sijaitsevassa Luodossa on todettu tuhkarokkotartunta esikouluikäisellä lapsella.

Rokottamattomille on tarjottu vasta-ainesuojaa ja rokotetehostetta. Suurin osa on suhtautunut positiivisesti tehosteisiin ja ottanut ne vastaan, Blanco Sequeiros kertoo.

Pietarsaaren johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström sanoo STT:lle, että esikoulussa olleet rokottamattomat lapset on tavoitettu. Hänen käsityksensä mukaan on joitain yksittäisiä tapauksia, joissa vanhemmat yhä ovat kieltäytyneet rokotuttamasta lapsiaan.

– He ovat sanoneet, että näkevät mieluummin, että lapset sairastavat tuhkarokon, hän sanoo.

Altistuneita voi Sjöströmin mukaan olla jopa 150–200.