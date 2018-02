"En menisi veikkaamaan lopputulosta" – tutkija ennustaa arkkipiispanvaalista tiukkaa

Evankelisluterilainen kirkko valitsee torstaina itselleen uuden arkkipiispan. Hän on joko Espoon piispa, teologian tohtori Tapio Luoma tai Porvoon piispa, dosentti Björn Vikström. Tutkija uskoo, että vaalista tulee tiukka.

– Ehdokkaidenhan erot ovat varsin pienet, ja monissa kysymyksissä kyse on hiuksenhienosta erosta, sanoo tutkija Kimmo Ketola Kirkon tutkimuskeskuksesta.

Hän ei menisikään veikkaamaan vaalin lopputulosta.

Kirkossa asetelmat menevät hänen mukaansa usein niin, että on vähän konservatiivisempi ja vähän liberaalimpi ehdokas, ja tämän mukaan he profiloituvat äänestäjille.

Tällä kertaa arkkipiispanvaalissa on Ketolan mukaan kyse muustakin kuin tästä, koska ehdokkaiden erot eivät ole suuria.

Suhtautuminen samaa sukupuolta olevien avioliittokysymykseen voi vaalissa jakaa äänestäjiä.

– Björn Vikström on selkeästi ilmoittanut kannattavansa samaa sukupuolta olevien vihkimistä kirkossa, ja sitten taas Tapio Luoma on ollut tätä kohtaan varauksellisempi. Jos tämä kysymys on äänestäjälle tärkeä, hän tietää ketä äänestää.

Naispappeuskysymyksellä vain etäinen kaiku

Ketola uskoo, että äänestyskäyttäytymistä määräävät muutkin asiat. Yksi sellainen kytkeytyy piispuuden roolin muuttumiseen.

– Yhä enemmän katsotaan julkista näkyvyyttä, halukkuutta ottaa kantaa asioihin ja ulospäin suuntautuneisuutta. Kirkon sisällä ihmisillä on myös kokemusta ehdokkaista hallinnon näkökulmasta, eli minkälaisia esimiehiä tai persoonallisuuksia he ovat alaisilleen, Ketola pohtii.

Naispappeus ei enää ole tärkein asia äänestäjien valitessa ehdokastaan, mutta Ketolan mukaan asia saattaa vaikuttaa vielä etäisenä kaikuna.

– Hyvin konservatiivisten joukko tietenkin katsoo ehdokkaita siltä kannalta, minkälaisen tilan he mahdollisesti antaisivat niin konservatiiviselle yhteisöllisyydelle kirkon sisällä. Mutta tässä suhteessahan ehdokkaiden välillä ei ole kovin suurta eroa, joten luulen, että naispappeuskysymys ei vaalia varsinaisesti ratkaise. Määrittävänä tekijänä on enemmänkin samaa sukupuolta olevien avioliittokysymys, Ketola sanoo.