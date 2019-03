"En ymmärtänyt, että minulla on ihmisarvo" – Lapsuuskodissa tapahtunut runsas päihteidenkäyttö voi vaikuttaa elämään ja valintoihin pitkälle tulevaisuuteen

– Äiti oli juhlapyhät usein töissä, ja me lapset jäimme yksin isän kanssa. Muistan, kuinka yhtenä jouluna veli joutui juoksemaan kalsarisillaan pihalle, kun isä huusi aikovansa hakata hänet, Sanna kertoo.

Sannan isä on alkoholisti, on ollut niin kauan kuin Sanna hänet muistaa. Välillä perheessä oli hyviä aikoja, mutta silloin kun alkoholista tuli isän kuningas, oli lasten arki sumua, pimeyttä ja hiljaisuutta. Nyt, kun Sanna on jo yli neljänkymmenen, hän on oppinut näkemään, kuinka lasinen lapsuus on hänen elämäänsä vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen. Vaikeinta on ollut oman itsetunnon parantaminen.

– Lapsena piti pysytellä poissa tieltä ja jos jotain sattui, helpointa oli ottaa syyt omille niskoilleen, jotta vanhemmat pysyivät hyvällä tuulella. Meni pitkään ennen kuin ymmärsin, että minullakin on ihmisarvo, myös silloin kun epäonnistun.

Lasisen lapsuuden kokeneiden aikuisten vertaistukiryhmää Joensuussa ohjaavat sosiaaliohjaaja Tiia Lakanen ja diakoniatyöntekijä Saila Musikka painottavat, ettei termillä viitata pelkästään sellaiseen lapsuuteen, jossa vanhemmilla on ollut selkeä alkoholiongelma tai päihderiippuvuus. Keskiössä on lapsen kokemus ympäristön turvattomuudesta.

– Määrittäviä tekijöitä ovat toistuvuus ja pitkäkestoisuus. Lapsi vaikka tietää, että nyt kun on tulossa perjantai, niin isä ostaa mäyräkoiran tai äiti vetäytyy omiin oloihinsa viinilasin kanssa, ja se voi tuntua lapsen näkökulmasta pelottavalta, Musikka kuvailee.

Ympäristö, jossa on paljon päihteiden käyttöä, on lapselle fyysisesti hyvin turvaton. Aikuisiällä ihminen saattaa tiedostamattaan hakeutua sellaiseen parisuhteeseen, josta löytyy tuttu turvattomuus.

– Turvaton lapsuus voi näkyä myös niin, ettei ihminen pysty luottamaan muihin ihmisiin eikä aina edes itseensä, Lakanen sanoo.

– Toinen parisuhteeseen vaikuttava tekijä voi olla se, että ihminen on oppinut peilaamaan itseään liikaa toisen ihmisen tunnemaailmaan. Jos puolisolla on hyvä mieli, niin minullakin on, ja niin edelleen, Musikka lisää.

Parisuhde oli Sannan tapauksessa yksi häntä vahvistanut tekijä, ja puolison perhe oli hänelle todiste siitä, että päihteetöntä perhe-elämää on olemassa ja se on hänellekin mahdollista. Pelkoa liittyi lähinnä siihen, hyväksyvätkö puolison vanhemmat hänen perheensä.

– Muutin kotoa heti kun pääsin yläasteelta, sillä halusin pois. Etsin itseäni ja omaa suuntaani. Kun tapasin toisen ihmisen, niin asiat alkoivat selkiintyä.

Sanna ei jännittänyt myöskään perheen perustamista vaan päinvastoin kaipasi sitä. Vanhemmuuteen hänen taustansa on vaikuttanut siten, että hän haluaa kulkea koko ajan lastensa mukana ja tietää, missä nämä liikkuvat.

– Heidän mielestään olen ehkä vähän ylisuojeleva, mutta erityisesti vanhemmat lapset ymmärtävät kyllä, mistä se johtuu. Ja ainakin he tietävät, mitä alkoholi voi tehdä elämälle.

Osa lasisen lapsuuden kokeneista saattaa lykätä perheen perustamista tai jättää sen tekemättä siksi, ettei ihminen luota itseensä tai kykyynsä olla vanhempi. Pikkulapsiarki ja toisaalta lasten tulo murrosikään saattavat nostaa omat lapsuudenkokemukset erityisen pinnalle.

– Ääripäät ovat ne, että vaatii itseltään täydellistä vanhemmuutta eikä uskalla luottaa lastaan kenenkään muun hoitoon tai sitten tunnesiteen luominen lapseen on vaikeaa, Musikka sanoo.

Muutamana vuotena Sanna on käynyt yksilöterapiassa, ja siellä hän on saanut puhua kaikesta. Sitä kautta hän on ymmärtänyt, ettei hänen tarvitse vaieta omasta elämänhistoriastaan eikä myöskään hävetä sitä.

– Häpeä alkoi, kun kuusivuotiaana tajusin, ettei perheeni ollut normaali. Muiden lasten ei tarvinnut miettiä, muistaako isä hakea jostain tai ajaako hän sinne kännissä.

Musikka muistuttaa, etteivät päihdeongelmat tarkoita sitä, ettei perheessä olisi rakkautta. Sitä voi olla tai olla olematta samalla tavalla kuin muissakin perheissä. Kaikilla lasisen lapsuuden kokeneilla ei myöskään ole tarvetta asian käsittelyyn aikuisena.

– Pääasia on, että voi sanoa itselleen, ettei asia ole minun omassa historiassani tabu ja että joku tuntee minut, perheellistyessä vähintäänkin oma puoliso, Musikka sanoo.

Sannan nimi on muutettu.