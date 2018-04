Enemmän metsäpeuroja Suomenselän talvehtimisalueella – Kainuussa kantaa ei saatu arvioitua

Suomenselällä Pohjanmaalla on talvehtinut enemmän metsäpeuroja kuin viime vuonna. Tänä talvena alueella on jopa noin 1 500 metsäpeuraa, pari sataa enemmän kuin vuosi sitten, kirjoittaa Luonnonvarakeskus Luke. Lisäksi vasojen osuus on kasvanut jonkin verran ollen nyt noin 18 prosenttia.

Kainuussa metsäpeuroja on esiintynyt tänä talvena epätavallisen laajalla alueella pienissä laumoissa.

– Kuluvan talven paksu ja kovaksi kerrostunut lumi selvästi vaikeuttaa peurojen normaalia jäkälän kaivamista. Peurat ovat osittain siirtyneet avoimilta jäkäläkankailta kuusikoihin syömään luppoa ja naavaa, sanoo Luken tutkija Antti Paasivaara.

Sotkamon, Kuhmon ja myös Nurmeksen alueen kuusikoissa hajallaan ruokailevia peuroja ei saatu laskettua luotettavasti, joten Kainuun kannan arviointi siirtyy ensi talvelle.