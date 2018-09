Energiajuomille saatetaan lätkäistä ikäraja – THL selvittää juomien vaikutuksia lasten terveyteen

Energiajuomiin saattaa tulevaisuudessa tulla ikäraja. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ovat käynnistäneet selvityksen siitä, voisiko energiajuomat kieltää lailla alle 15-vuotiailta.

Ministerit ovat pyytäneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) kokoamaan katsauksen energiajuomien ja niitä vastaavien tuotteiden vaikutuksista lasten terveyteen ja hyvinvointiin. Selvitys valmistuu syksyn aikana.

THL ja Valtion ravitsemisneuvottelukunta suosittelevat jo nyt, että vähittäiskaupat myisivät energiajuomia vain yli 15-vuotiaille.

– Selvityksen pohjalta arvioimme mahdolliset lainsäädännölliset muutostarpeet. Pelkästään pakkausten varoitusmerkinnät ja myynnin rajoittamista koskevat suositukset eivät ole riittäneet estämään energiajuomien ja niihin rinnastettavien tuotteiden lisääntyvää myyntiä lapsille, Leppä sanoo maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

Noin joka kymmenes peruskoulun 8.–9. luokan pojista ja viisi prosenttia tytöistä juo energiajuomia 3–5 päivänä viikossa, selvisi vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä.

"Me noudatamme elintarvikelainsäädäntöä"

Ministeriön teettämä selvitys on tervetullut uutinen, sanoo S-ryhmän vähittäiskaupan suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen. Tilanne on Lyytikäisen mukaan ollut tähän mennessä epäselvä, koska lainsäädännössä ei ole aiemmin otettu asiaan kantaa.

Myös Kesko ja K-ryhmä kannattavat lainsäädäntöön pohjautuvaa ikärajaa, sanoo Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli.

K-ryhmällä on jo nyt ollut Akselin mukaan kauppoja, joissa on omaehtoisesti tehty energiajuomien ikärajavalvontaa. Esimerkiksi Helsingin Herttoniemessä sijaitsevassa K-Supermarket Hertassa ikärajoja on noudatettu jo 10 vuotta.

Miksi ikärajoja ei ole asetettu kaikissa kaupoissa?

– Kauppojen tilanteet ja alueet ovat kovin erilaisia. Olemme lähteneet siitä, että kun lainsäädännössä ei ole velvoitteita, ei haluta pakolla ohjeistaa, kun tilanne vaihtelee alueittain niin paljon, Akseli sanoo.

S-ryhmän kaupoissa ei ole noudatettu THL:n suositusta.

– Me noudatamme elintarvikelainsäädäntöä ja Eviran ohjeita. Esimerkiksi tupakka- ja alkoholilainsäädännössä on selkeät ikärajat, ja niitä me valvomme. Emme ole alkaneet itse omia ikärajoja asettamaan (energiajuomille), koska sille ei ole ollut lainsäädäntöpohjaa, Lyytikäinen sanoo.

S-ryhmän kaupoissa energiajuomien myyntiä suitsitaan tällä hetkellä siten, että niiden myyntiä ei erityisesti edistetä. Juomia ei esimeriksi markkinoida tai asetella kaupoissa hyville myyntipaikoille hyllyjen päätyihin.

Lyytikäinen toivoo, että selvityksessä mietitään myös sitä, miten ostajien iät todennetaan. Kaikilla 16- ja 17-vuotiailla ei välttämättä ole esimerkiksi mopokorttia tai muuta henkilöllisyystodistusta.

Uusin tieteellinen näyttö selvitetään

Nyt tehtävässä selvityksessä käydään läpi uusin tieteellinen näyttö energiajuomien vaikutuksista lapsille ja nuorille, sanoo THL:n erikoistutkija Heli Kuusipalo. Keinotekoisen juoman vaikutuksissa on vielä paljon selvitettävää.

– Energiajuomissa ei ole tällä hetkellä mitään, mikä rikkoisi lakia. Nyt pitää katsoa, mitä uutta löytyy ja onko uusia perusteita lainsäädännön tarkistamiselle.

Energiajuomat sisältävät tavallisesti kofeiinia, minkä takia niiden pakkauksissa on oltava varoitusmerkintä, ettei tuotetta suositella lapsille. Yhdessä 0,33 litran tölkissä energiajuomaa on kofeiinia suunnilleen yhtä paljon kuin yhdessä kahvikupillisessa.

Pienikin kofeiinimäärä voi aiheuttaa lapselle tai kofeiiniherkälle aikuiselle vähintään kiihtyneisyyttä, sydämentykytystä, ärtyneisyyttä, jännittyneisyyttä ja levottomuutta.

Kuusipaloa kiinnostaa, onko esimerkiksi nuorten kertomasta "pärinän" vaikutuksesta olemassa tutkimuksia.

– Jos korvaa syömiset ja juomiset energiajuomilla, sillä saa koululaisten mukaan "pärinät" aikaan. Minua kiinnostaa, onko siitä tehty tutkimuksia, että mikä tällaisen vaikutus voi olla.

Panimo näkee ongelmia

Molemmille kauppaketjuille THL:n selvitys on odotettu uutinen, ja ne kannattavat lainsäädäntöön pohjautuvaa ikärajaa.

Valmistajapuolta edustava Sinebrychoff näkee asiassa kuitenkin hankaluuksia. Yritys valmistaa energiajuoma Batterya.

Miten esimerkiksi määritellään energiajuoma, pohtii viestintäpäällikkö Timo Mikkola. Markkinoilla on monenlaisia kofeiinipitoisia juomia.

– Koskisiko tämä kaikkia juomia, joissa on tietty kofeiiniraja? Ja ruvettaisiinko kahviloissa kysymään teini-ikäisiltä papereita, kun he tulevat kahville?

THL:n katsauksen on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä.

Energiajuomia ja muita elintarvikkeita koskevista rajoituksista säädetään elintarvikelainsäädännössä, joka on maa- ja metsätalousministeriön vastuulla. Uutta lakia ei ehdittäisi enää tällä hallituskaudella saattaa voimaan, mutta ministeriön mukaan käynnistetty valmistelu luo seuraavalle hallitukselle edellytykset päättää asiasta nopeasti.