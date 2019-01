Ennätykset paukkuvat: kaatuneita puita, sähkökatkoja, vaarallista tuulen nopeutta – raju talvimyrsky runtelee Suomea

Raju myräkkä on rellestänyt ympäri Suomea, minkä vuoksi sähköjä on poikki ja ajokeli on monin paikoin umpisurkea tai jopa vaarallinen.

Yön aikana Suomessa on saatettu rikkoa useita sääennätyksiä.

Ahvenanmaalla Kökarin kunnassa mitattiin yöllä tuulenpuuskan nopeudeksi jopa 41,6 metriä sekunnissa, tviittaa Ilmatieteen laitos. Keskituulennopeus kymmenessä minuutissa oli Kökarissa puolestaan 32,5 metriä sekunnissa.

Kaikki tuulen nopeudet, jotka ovat yli 32 metriä sekunnissa, ovat hirmumyrskytuulia.

Hammarland-Märketin mittausasemalla keskituulennopeus on ollut 32,4 metriä sekunnissa ja kovin puuska 40,1 metriä sekunnissa. Tuulen nopeus ylitti hirmumyrskylukemat puuskissa myös Mustasaaren, Maalahden ja Kalajoen mittauspaikoilla. Mustasaaressa kovin puuska oli 37,9 metriä sekunnissa, Maalahdessa 34,2 metriä sekunnissa ja Kalajoella 33,6.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Selkämerellä aallonkorkeus on 7,9 metriä, joka on uusi ennätys. Aiempi ennätys oli 6,5 metriä.

Kovan tuulen varoitus voimassa ympäri Suomea

Tuuli on tehnyt tuhoja yön aikana ja Liikennevirasto eli nykyinen Väylävirasto on tiedottanut useista teille kaatuneista puista ja sähkölinjoista. Noin 60 000 taloutta oli Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan ilman sähköä hieman ennen yhtä keskiviikon vastaisena yönä. Katkoja oli 120 kunnassa pääosin maan länsi-, keski- ja itäosissa. Sähkökatkokartta lakkasi yöllä toimimasta.

Tuulet voivat maa-alueilla voimistua entisestään. Ilmatieteen laitoksen mukaan Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa pohjoistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa on 20 metriä sekunnissa.

Tuulet voivat aiheuttaa lisää tuhoja, ja ne lisäävät myös pakkasen purevuutta.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että tuuli on hyvin vaarallista Ahvenanmaalla ja se voi olla vaarallista Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Pohjanmaalla.

Lumipyryn yhteydessä on nähty salamoita

Yöllä on tupruttanut myös runsaasti lunta. Lumisade on ollut hyvin sakeaa Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Mitä pidemmälle aamuun mennään, sitä enemmän lumisateet painottuvat maan etelä- ja itäosaan.

Pohjanmaalta lumisateet ovat jo pääosin väistyneet.

Väylävirasto kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa ajokeli on paikoin huono tai erittäin huono lumisateen ja lumisten tai sohjoisten teiden vuoksi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan näkyvyys voi olla pääkaupunkiseudulla ruuhka-aikaan todella heikkoa, sillä lumi on pölisevää pakkaslunta ja tuuli voi olla kovaa.

Liikennesää on vaarallinen Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Liikennesää on mahdollisesti vaarallinen Ahvenanmaalla, Satakunnassa, Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Anniina Valtonen kertoi Twitterissä, että lumipyryn yhteydessä on nähty myös salamoita.

– Ukkoset ovat talvella hyvin harvinaisia. Niitä esiintyy joskus sakean lumi- tai räntäsateen yhteydessä, kun lämpötila on nollan vaiheilla, hän kirjoittaa.

Myös alhaisesta vedestä on annettu varoitus

Lisäksi vedenkorkeus on laskenut runsaasti. Pohjanlahden vesi on laskenut vuorokauden aikana noin metrin, ja se todennäköisesti laskee vielä joitakin kymmeniä senttimetrejä. Valtosen mukaan on harvinaista, että vedenkorkeus laskee vuorokauden aikana näin paljon.

– Vedenkorkeus vaikuttaa rahtialuksiin ja siihen, kuinka paljon he voivat ottaa kyytiin painolastia, koska vedet ovat näin alhaalla. Lukemat ovat jo niin alhaisia, että alhaisesta vedestä on annettu varoitus, hän sanoo.

Kaukojunista vain reilu puolet aikataulussa

Seinäjoen ja Vaasan välinen junaliikenne on toistaiseksi poikki myrskyn aiheuttaman sähköratavaurion vuoksi. Kaikki junat Seinäjoen ja Vaasan välillä korvataan linja-autoilla, kertoo VR.

Bussit lähtevät suljetun rataosan rautatieasemilta ja kiertävät väliasemien kautta. VR pyytää matkustajia ottamaan huomioon, että korvaavien linja-autojen matka-aika on pitempi kuin junan.

Junaliikenteessä on lisäksi runsaasti myöhästymisiä. Kaukojunista vain hieman yli puolet kulki aikataulussa kello 8.30. Sen sijaan lähijunaliikenteestä yli neljä viidesosaa kulki aikataulujen mukaisesti.