Ennakkoäänestys alkoi vilkkaasti – melkein neljännesmiljoona antoi jo äänensä

Lähes neljännesmiljoona ihmistä on antanut äänensä eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ensimmäisenä päivänä. Äänestäneitä oli iltakahdeksalta 237 000, mikä on 5,6 prosenttia äänioikeutetuista.

Keski-Suomessa ylivoimaisesti aktiivisin ennakkoäänestäjäkunta oli ensimmäisenä päivänä Kivijärvi 10,9 prosentillaan. Jyväskylässä uurnia kulutti ennakkoon 6881 henkilöä, eli 6,2 prosenttia äänioikeutetuista. Vähiten ennakkoäänestys innosti Petäjävedellä, jossa äänistä käytettiin 3,3 prosenttia.

Korkeimmaksi äänestysprosentti on noussut Lapin vaalipiirissä, jossa äänestysprosentti nousi melkein seitsemään.

Äänestysprosentti alkoi ensimmäisen päivän jälkeen kuutosella myös Satakunnassa, Pirkanmaalla, Kaakkois-Suomessa ja Savo-Karjalassa. Helsingissä äänestysvilkkaus jäi 5,1 prosenttiin ja Uudellamaalla 4,8 prosenttiin.

Neljä vuotta sitten ennakkoääniä annettiin ensimmäisenä päivänä hieman vähemmän. Silloin äänestysprosentti jäi alle viiteen ja äänestäneitä oli alle 200 000.

Ennakkoäänestys jatkuu kotimaassa tiistaihin asti, ulkomailla viimeinen päivä on lauantai.

Suomessa on yhteensä 911 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Ulkomailla äänestyspaikkoja on 219, yhteensä 86 eri maassa. Näissä eduskuntavaaleissa on ensimmäistä kertaa tarjottu ulkosuomalaisille äänestäjille mahdollista äänestää postitse.