Ennakkoäänestys jatkui sunnuntaina vilkkaana, Kivijärvi johtaa – katso Keski-Suomen kaikkien kuntien tilanne tästä

Eduskuntavaalien äänestysvilkkaus nousi sunnuntaina iltakuuteen mennessä 22 prosenttiin koko maassa. Keski-Suomessa äänestäneiden osuus nousi 22,5 prosenttiin.

Kaikkiaan äänensä on antanut jo lähes 940 000 kansalaista. Keski-Suomessa äänestäneitä on jo 49 029.

Ennakkoäänten määrä on kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin neljä vuotta sitten. Keski-Suomessa Kivijärvi johtaa edelleen äänestysaktiivisuudessa, äänestäneitä on jo 31,2 prosenttia äänioikeutetuista. Kakkosena kirii Kyyjärvi (30,8) ja kolmantena Konnevesi (28,5).

Hitaimmin äänestäminen on lähtenyt liikkeelle Petäjävedellä, jossa prosentti on vasta 14,6. Jyväskylässä ennakkoäänestäneitä on 23,1 prosenttia.

Varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntai, 14. huhtikuuta. Ennakkoäänestys jatkuu vielä maanantaina ja tiistaina.

Keski-Suomen kuntien äänestystilanne 7. huhtikuuta

Hankasalmi: äänioikeutettuja: 4 001, äänestäneitä 21,0 %

Joutsa: äänioikeutettuja 3 792, äänestäneitä 23,0 %

Jyväskylä: äänioikeutettuja 111 275, äänestäneitä 23,1 %

Jämsä: äänioikeutettuja 16 961, äänestäneitä 22,9 %

Kannonkoski: äänioikeutettuja: 1 109, äänestäneitä 22,9 %

Karstula: äänioikeutettuja 3 317, äänestäneitä 19,8 %

Keuruu: äänioikeutettuja 7 983, äänestäneitä 21,6 %

Kinnula: äänioikeutettuja 1 271, äänestäneitä 18,5 %

Kivijärvi: äänioikeutettuja 920, äänestäneitä 31,2 %

Konnevesi: äänioikeutettuja 2 220, äänestäneitä 28,5 %

Kuhmoinen: äänioikeutettuja 1 976, äänestäneitä 26,2 %

Kyyjärvi: äänioikeutettuja 1 066, äänestäneitä 30,8 %

Laukaa: äänioikeutettuja 13 706, äänestäneitä 18,0 %

Luhanka: äänioikeutettuja 620, äänestäneitä 21 %

Multia: äänioikeutettuja 1 293, äänestäneitä 21,0 %

Muurame: äänioikeutettuja 7 440, äänestäneitä 22,1 %

Petäjävesi: äänioikeutettuja 2 944, äänestäneitä 14,6 %

Pihtipudas: äänioikeutettuja 3 269, äänestäneitä 21,0 %

Saarijärvi: äänioikeutettuja 7 692, äänestäneitä 27,7 %

Toivakka: äänioikeutettuja 1 838, äänestäneitä 22,1 %

Uurainen: äänioikeutettuja 2 617, äänestäneitä 19,8 %

Viitasaari: äänioikeutettuja 5 289, äänestäneitä 27,1 %

Äänekoski: äänioikeutettuja 14 978, äänestäneitä 19,6 %

Lähde: Oikeusminiseteriön vaalisivut