Ennakkoäänestys jatkui vilkkaana – ääniä annettu jo yli 100 000 enemmän kuin vastaavaan aikaan kuusi vuotta sitten

Presidentinvaalien ennakkoäänestys on jatkunut edellisvaaleja aktiivisempana. Oikeusministeriön tulospalvelun mukaan tänään kolmantena ennakkoäänestyspäivänä äänensä antoi iltakahdeksaan mennessä yli 241 000 suomalaista, mikä on hieman vähemmän kuin keskiviikkona ja torstaina.

Äänestysprosentti on nyt 18,1, kun se kuusi vuotta sitten oli tässä vaiheessa 15,4. Äänestämässä on kolmen päivän aikana käynyt yli 770 000 suomalaista, mikä on yli 100 000 enemmän kuin vuoden 2012 vaaleissa kolmen päivän jälkeen.

Aktiivisimmin on äänestetty Satakunnan ja Lapin vaalipiireissä. Satakunnassa äänestysprosentti on jo 23,3 ja Lapissa 23. Myös Pirkanmaalla ja Kaakkois-Suomessa yli 20 prosenttia on käyttänyt äänioikeuttaan.

Kunnista aktiivisinta on ollut Vaasan vaalipiirin Lestijärvellä (äänestysprosentti 34,6), Lapin Savukoskella (32,7) ja Oulun vaalipiirin Puolangalla (30,7). Manner-Suomen alhaisin äänestysprosentti tässä vaiheessa on Vaasan vaalipiirin Korsnäsin 5,9.

Naiset ovat äänestäneet selvästi miehiä ahkerammin. Naisten äänestysprosentti on tässä vaiheessa 19,9 ja miesten 16,3.

Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin saakka.