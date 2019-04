Ennakkoäänestys päättyy tänään

Tänään on viimeinen mahdollisuus äänestää ennakkoon. Ennakkoäänestyspaikkoja on runsaat 900 esimerkiksi kirjastoissa ja virastoissa.

Edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2015 äänesti ennakkoon yhteensä yli 1,3 miljoonaa kansalaista eli noin 32 prosenttia äänioikeutetuista.

Varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntai. Silloin vaalihuoneistot avautuvat kello yhdeksältä aamulla ja sulkeutuvat kello 20. Vaalipäivänä on mahdollista äänestää vain omassa äänestyspaikassa eli siinä osoitteessa, joka on mainittu postitse saapuneessa ilmoituskortissa.

Äänestettäessä on todistettava oma henkilöllisyys.