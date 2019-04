Ennakkoäänten tuloksia julki: SDP suurin, perussuomalaiset neljäntenä

SDP on saanut isoimman osuuden kello kahdeksaan mennessä lasketuista ennakkoäänistä. Kello kahdeksan laskentatilanteessa puolueella oli 18,9 prosenttia äänistä. Oikeusrekisterikeskuksen puoli kahdeksan jälkeen antaman arvion mukaan satojatuhansia ennakkoääniä on edelleen laskematta. Eniten ennakkoääniä on laskematta Uudenmaan vaalipiirissä.

Kokoomuksen osuus tähän mennessä lasketuista ennakkoäänistä on 17,2 prosenttia, keskustan 15,4 ja perussuomalaisten 15,1 prosenttia.

Vihreät on saanut tähän mennessä lasketuista äänistä 11,4 prosenttia ja vasemmistoliitto 8,9 prosenttia. Kristillisdemokraattien osuus on 4,3 prosenttia ja RKP:n 4 prosenttia.

Puolueiden osuudet äänistä elävät vielä laskennan edetessä. Vaalihuoneistot menivät kiinni tänään kello 20.

Tänä vuonna ennakkoon äänesti lähes 1,6 miljoonaa ihmistä, joka on noin 36 prosenttia äänioikeutetuista.

Naiset äänestivät ennakkoon vilkkaammin kuin miehet: Naisten ennakkoäänestysprosentti oli 38 ja miesten 33,8.

Edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2015 äänesti ennakkoon yhteensä yli 1,3 miljoonaa ihmistä eli noin 32 prosenttia äänioikeutetuista.