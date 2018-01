Ennakoiko nuorisovaali varsinaisen vaalin tulosta?

Valitsijayhdistyksen ehdokas, istuva presidentti Sauli Niinistö voitti ylivoimaisesti nuorisovaalit. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin järjestämissä vaaleissa Niinistö valittiin presidentiksi suoraan ensimmäisellä kierroksella 69 prosentin ääniosuudella.

Toiseksi kiri vihreiden Pekka Haavisto vajaan kymmenen prosentin kannatuksella. Kolmas oli perussuomalaisten Laura Huhtasaari reilun seitsemän ja neljäs valitsijayhdistyksen ehdokas Paavo Väyrynen vajaan viiden prosentin kannatuksella. Muut ehdokkaista saivat muutaman prosentin kannatuksen.

Niinistön ylivoima ei hätkäytä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian johtajaa Jussi Ronkaista.

– Nuoret kuten monet muutkin äänestävät henkilövaalissa ehdokkaita, jotka ovat paljon mediassa esillä ja tunnettuja. Niinistö on kaikkien tuntema suosittu presidentti, johon presidenttiys pitkälti henkilöityy. Myös Haavisto sai paljon kannatusta jo edellisissä vaaleissa, ja käynnisti pienen kansanliikkeen, josta myös myös vihreät hyötyi. Nuorten keskuudessa vihreät on suosittu puolue.

Nuorten äänestyskäyttäytymiseen vaikuttaa myös perhe.

– Etenkin kaikkein nuorimmat äänestävät nuorisovaaleissa niitä, joista perheissä puhutaan tai joita kannatetaan. Perheen vaikutus voi näkyä esimerkiksi Väyrysen kannattamisessa, arvioi Ronkainen.

Perheen vaikutuksen takia nuorisovaalit voivatkin enteillä varsin hyvin varsinaisen vaalin tulosta.

– Nuorisovaalin tulos on hyvin varteenotettava. Kansainvälisissä vertailuissa suomalaisilla nuorilla on erittäin hyvät yhteiskunnalliset tiedot, ja kouluissa puhutaan entistä enemmän yhteiskunnallisista asioista ja myös vaaleista. Lisäksi nuorten kiinnostus politiikkaan on hieman kasvanut, vaikka nuoret eivät haluakaan kiinnittyä perinteisiin puolueisiin, huomauttaa Ronkainen.

Nuorisovaalin tulos kertoo myös nuorten erilaista ajattelutavoista.

– Vaalin neljä suosituinta ehdokasta ovat hyvin erilaisia. Aivan kuten aikuisissa, nuorissakin on sekä liberaalisti että konservatiivisesti ajattelevia. Nuorissa kahtiajako on varsin selvä. Esimerkiksi perussuomalaiset on nuorten keskuudessa hyvin suosittu mutta myös vähiten mieluisin puolue.

Nuorisovaalit pidettiin viime viikolla yli 800 peruskoulussa, ammattikoulussa ja lukiossa eri puolella Suomea, ja äänensä antoi yli 68 000 lasta ja nuorta.

Edellisissä vaaleissa nuoret ennakoivat Niinistön ääniosuuden

Ensimmäisen kerran nuorisovaalit järjestettiin presidentinvaalien yhteydessä vuonna 2012. Tuolloin Niinistön nuorilta saama ääniosuus, 36,1 prosenttia, oli lähestulkoon sama kuin varsinaisessa vaalissa ensimmäisellä kierroksella, 37,0 prosenttia. Eli ensimmäisen kierroksen voittajasta nuoret äänestivät täysin samoin kuin äänioikeutetut varsinaisessa vaalissa.

Jos tämän vuoden vaaleissa käy samoin, peli on selvä jo ensimmäisen vaalipäivän päätteeksi.

Vuoden 2012 nuorisovaalissa Niinistön kanssa toiselle kierrokselle pääsi perussuomalaisten ehdokkaana ollut Timo Soini, joka ei menestynyt varsinaisessa vaalissa läheskään yhtä hyvin. Nuorisovaalissa Soini keräsi 20,3 prosentin äänipotin, mutta varsinaisessa vaalissa vain 9,4 prosenttia sijoittuen neljänneksi.

Soinin sijaan varsinaisessa vaalissa potin keräsi Haavisto, joka meni toiselle kierrokselle 18,8 prosentin ääniosuudella. Vuoden 2012 nuorisovaalissa Haavisto oli kolmas 16,2 prosentin ääniosuudella.

– Vaalituloksesta ei voi tehdä sitä johtopäätöstä, että nuoret olisivat ryhmänä olleet vanhempiaan konservatiivisempia, sanoo Ronkainen.

Neljäntenä nuorisovaalissa vuonna 2012 oli vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki (7,9 prosenttia) ja viidentenä Väyrynen 7,4 prosentin kannatuksella.

Varsinaisessa vaalissa Väyrynen menestyi huomattavasti paremmin ollen kolmas 17,5 prosentin kannatuksella. Vuonna 2012 Väyrynen oli vielä keskustan presidenttiehdokkaana, mikä osaltaan selittää äänimäärää.

Tämän vuoden nuorisovaalissa Väyrynen nousi neljännelle sijalle, mikä kertoo Väyrysen olevan myös nuorten keskuudessa kestosuosikki, vaikka ääniosuus onkin laskeva.

Vuoden 2012 nuorisovaalien toisella kierroksella Niinistö voitti Soinin ylivoimaisesti saaden 76,5 prosenttia äänistä. Varsinaisessa vaalissa Niinistö peittosi Haaviston.

Nuorisovaalien tavoitteena on tukea nuorten kiinnostusta äänestämistä, vaaleja ja yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan. Vaaleissa äänestetään oikeita ehdokkaita perinteisellä uurnavaalilla.