"Ennen oli koviksia, nykyään on jonneja" – Teatteri tuo eri-ikäiset yhteen ja ystävystyttää Jämsässä

Kolme pulppuavan iloista ja persoonallista jämsäläisnuorta istuu Paunun koulun neuvotteluhuoneessa ja pohtii nykynuoruutta. Minttu Salmi, 13, Eleonoora Voinova, 15, ja Levi Mikkonen, 14, ovat mukana J+J Teatterin musikaalissa Nahkatakkinen tyttö, joka sai ensi-iltansa huhtikuun lopulla.

Musikaali kertoo nuoruudesta Dingon musiikin pauhatessa taustalla.

– Kun vanhemmilleni kerroin, mistä musikaalissa on kyse, sain kuulla monenlaisia tarinoita siitä ajasta. Piti katsoa YouTubesta niiden pari keikkaakin, Dingoa esittävä Mikkonen kertoo.

Esityksessä 1980-luvun nuoruus kulkee käsi kädessä 2010-luvun nuoruuden kanssa. Millaista sitten on olla nykynuori Suomessa vuonna 2019?

– Ennenkin oli varmasti nuorilla paineita, mutta tänä päivänä paineet ovat esillä ihan toisella tavalla. Etenkin kun on tuo some. On paljon somekiusaamista ja niitä ”somefeimejä”. Ja kun katsoo Instagram-kaunottaria, niillä elämä näyttää niin hienolta ja oma elämä voi tuntua aika laimealta sen jälkeen, Voinova pohtii.

Kolmikko myöntää, että nykynuoret ovat rohkeampia tallaamaan omia ainutlaatuisia polkujaan, vaikka massan mukana menijöitäkin riittää.

– Joskus vitosluokalla halusin olla osa massaa ja kuuntelin paljon poppia. Mutta nyt kuuntelen grungea ja raskaampaa ja haen sitä omaa juttuani ihan toisella tavalla, suureksi Nirvana-faniksi tunnustautuva Salmi sanoo.

– Ennen kouluissa oli koviksia, mutta nykyään jonneja, jotka kuuntelee räppiä ja käyttää nuuskaa sekä mainstream-vaatteita, Salmi jatkaa ja saa koko joukon nauramaan.

Teatteriharrastuksen pariin jokainen kolmesta on suunnistanut omaa tietään.

Salmi aloitti treenaamisen seurakunnan näytelmäkerhosta, Mikkonen taasen innostui nelisen vuotta sitten lasten teatterista ja esiintyy nyt ensimmäistä kertaa nuorten teatterissa. Voinovalta löytyy kolmikosta eniten kokemusta estradilta. Hän on asunut aiemmin pääkaupunkiseudulla ja tehnyt jopa ulkomaanmatkoja helsinkiläisen teatteripoppoon kanssa.

– En ole ikinä oikein löytänyt omanikäisteni kanssa yhteistä puhuttavaa. Koulunkäynti onkin ollut joskus sen takia aika haastavaa, mutta teatterista on aina löytynyt eri-ikäisiä ystäviä.

Jokainen haaveilee tulevansa isona näyttelijäksi, sen verran kivaa teatterin harrastaminen on. Nuoruudestaan he kuitenkin aikovat nauttia ensin täysin siemauksi.

– Nuorena olemisessa parasta on se, kun saa hengailla kavereiden kanssa, Mikkonen toteaa.

Nahkatakkinen tyttö -musikaalin esitykset Jämsänkoskella to 9.5. kello 18, la 11.5. kello 16 ja ti 14.5. kello 18.